Associated Press показало фото автомобиля на Каховской ГЭС, сделанное за неделю до разрушения плотины. В этой машине, предположительно, груз взрывчатки

Автомобиль на дамбе Каховской ГЭС, который, предположительно, был начинен взрывчаткой. Фото сделано с украинского беспилотника 28 мая 2023 года ВСУ / AP / Scanpix / LETA

У России были средства, мотив и возможности разрушить плотину Каховской ГЭС, что вызвало затопление части Херсонской области. Об этом пишет Associated Press. В распоряжении агентства оказались снимки с украинского беспилотника, сделанные 28 мая (разрушение плотины произошло утром 6 июня). На них можно увидеть автомобиль без крыши, который стоит на дамбе. Внутри него лежат большие бочки. На крышке одной из них, как предполагает AP, закреплен фугас, а кабель тянется к стороне дамбы на том берегу Днепра, который удерживает российская армия. Как долго машина простояла там, неизвестно.

Представитель службы связи украинского спецназа в разговоре с AP допустил, что заминированный автомобиль могли пригнать на дамбу с двумя целями — остановить продвижение украинских сил и усилить взрыв, который произойдет в машинном отделении и разрушит верхнюю часть плотины. По словам военного, самой по себе бомбы в автомобиле было бы недостаточно, чтобы разрушить плотину.

Двое украинских военных, которые находились у плотины, рассказали AP, что поднимающаяся вода быстро затопила их позиции и позиции российских сил, а также уничтожила технику. «Это обычная практика — минировать [место] перед отступлением. В этом контексте их действия заключались в том, чтобы нарушить некоторые из наших цепочек поставок, а также усложнить нам переправу через Днепр», — сказал журналистам один из военнослужащих Илья Зелинский.

Российская сторона утверждает, что разрушение плотины произошло из-за обстрелов ВСУ. Научный сотрудник Королевского института объединенных служб в Лондоне Сидхарт Каушал в разговоре с AP отметил, что у украинских войск нет ракет, способных нанести сопоставимый ущерб плотине. AP также называет маловероятным, что украинские спецслужбы смогли тайно пронести несколько тысяч килограммов взрывчатки, чтобы взорвать плотину, которую контролировали российские военные и внутри, и снаружи.

По словам Зелинского, взрыв, вероятно, произошел в машинном зале. Американский чиновник, знакомый с разведданными, сказал журналистам, что российские войска находились в районе этого зала в течение некоторого времени. AP также отмечает, что в дни, предшествовавшие подрыву плотины, на записях с украинских беспилотников можно увидеть десятки российских солдат, которые устроили лагерь на берегу Днепра и находились в районе плотины без прикрытия, «что свидетельствует об их уверенности в контроле над районом».

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The New York Times ранее опубликовала расследование, в котором говорилось, что плотина Каховской ГЭС, вероятно, разрушилась в результате взрыва в техническом тоннеле, который был расположен в бетонном основании сооружения. Попасть в этот тоннель можно было из машинного зала.

Издание обратило внимание на видео, опубликованное телеграм-каналом «Военный осведомитель». Судя по записи, в месте, где была разрушены плотина, не видно бетонного основания. Это может свидетельствовать о том, что оно получило серьезные структурные повреждения, писала газета.

Инженер Игорь Стрелец из Агентства водных ресурсов Украины считает, что подобные повреждения плотина не могла получить извне. По его мнению, объяснением того, что бетонное основание плотины разрушилось, является взрыв в техническом тоннеле, после чего плотина начала разрушаться под давлением воды.

Специалисты норвежской исследовательской организации NORSAR, занимающейся изучением сейсмических явлений, обнаружили, что в день разрушения плотины в районе станции произошел взрыв. Согласно данным сейсмических станций, взрыв произошел 6 июня в 02:54 по местному времени. Примерно в это же время, по данным СМИ, разрушилась плотина.

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