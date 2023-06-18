Война Четыреста восьмидесятый день. Онлайн «Медузы»

Мэр Петрозаводска заявил, что пойдет на войну добровольцем

Об этом Владимир Любарский 17 июня написал на своей странице во «ВКонтакте».

Чиновник отметил, что в отпуске прошел подготовку в Российском университете спецназа в Чечне. По его словам, в ближайшее время он сдаст дела в Петрозаводске, после чего вернется в Гудермес завершать обучение в качестве добровольца батальона «Ахмат».

По словам Любарского, его поддержал глава Карелии Артур Парфенчиков.

Свое решение уйти на войну Любарский объяснил тем, что «на одних мобилизованных в ходе СВО мы не решим все те вопросы, которые должны быть решены».