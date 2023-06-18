Война Четыреста восьмидесятый день. Онлайн «Медузы»
«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 17 июня читайте здесь.
Мэр Петрозаводска заявил, что пойдет на войну добровольцем
Об этом Владимир Любарский 17 июня написал на своей странице во «ВКонтакте».
Чиновник отметил, что в отпуске прошел подготовку в Российском университете спецназа в Чечне. По его словам, в ближайшее время он сдаст дела в Петрозаводске, после чего вернется в Гудермес завершать обучение в качестве добровольца батальона «Ахмат».
По словам Любарского, его поддержал глава Карелии Артур Парфенчиков.
Свое решение уйти на войну Любарский объяснил тем, что «на одних мобилизованных в ходе СВО мы не решим все те вопросы, которые должны быть решены».
Окрестности Бахмута, Донецкая область
В селе Новопетровка Белгородской области с беспилотника были сброшены три взрывных устройства, заявил губернатор Вячеслав Гладков.
По словам губернатора, никто не пострадал, повреждения получили автомобиль и трактор.
Дмитрий Песков — о «демилитаризации» Украины
Украина была сильно милитаризована на момент начала СВО. И, как вчера сказал Путин, одной из задач была демилитаризация Украины. Фактически эта задача во многом выполнена. Все меньше и меньше своего оружия Украина использует. И все больше и больше она использует системы вооружений, которые ей поставляют страны Запада.
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