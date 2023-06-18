Основатель ЧВК Вагнера заявил, что 32 тысячи бывших заключенных вернулись домой после участия в войне в Украине

32 тысячи бывших заключенных, которые участвовали в российском вторжении в Украину в рядах , вернулись домой. Такие данные по состоянию на 18 июня сообщил основатель частной военной компании Евгений Пригожин.

По его словам, те, кто вышел на свободу после войны, совершили 83 преступления, что «в 80 раз меньше, чем у лиц, освобождающихся из мест лишения свободы за аналогичный период без заключения контракта с ЧВК Вагнера»

О вербовке заключенных российских колоний для участия в войне в Украине известно с лета 2022 года. Взамен осужденным обещали денежные выплаты и помилование. Президент РФ Владимир Путин подтвердил, что подписывает указы о помиловании заключенных, согласившихся воевать в Украине.

Изначально вербовкой занималась ЧВК Вагнера. В феврале 2023 года Евгений Пригожин объявил, что компания перестала вербовать заключенных. Как сообщалось, набирать людей на войну в колониях начали от имени Минобороны РФ.

Всего, по словам Пригожина, ЧВК Вагнера завербовала 50 тысяч заключенных, из которых погибли около 20%. Такая же доля потерь, по его словам, и среди других категорий наемников ЧВК Вагнера. Исходя из его слов, можно сделать вывод, что частная военная компания потеряла убитыми 15-16 тысяч человек, в том числе 10 тысяч бывших заключенных. Еще 15-16 тысяч ЧВК Вагнера потеряли из-за тяжелых ранений.

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