Основатель ЧВК Вагнера заявил, что в боях за Бахмут погибли 10 тысяч бывших заключенных

Основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин в интервью прокремлевскому политтехнологу Константину Долгову дал свою оценку потерям наемников в боях за Бахмут.

По словам Пригожина, в ЧВК Вагнера завербовали 50 тысяч заключенных, из которых погибло около 20%. Такая же доля потерь, по его словам, и среди других категорий наемников ЧВК Вагнера. Общие цифры потерь наемников Пригожин не назвал, но, исходя из его слов, можно сделать вывод, что ЧВК Вагнера потеряли убитыми 15-16 тысяч человек, в том числе 10 тысяч бывших заключенных. Еще 15-16 тысяч ЧВК Вагнера потеряли из-за тяжелых ранений.

Потери ВСУ, объявил Пригожин, 50 тысяч убитыми, 50-70 тысяч ранеными.

Президент США Джо Байден 21 мая говорил, что российские потери в боях за Бахмут составили около 100 тысяч человек.

Что еще сказал Пригожин в интерьвю

«Родину люблю, Путина слушаюсь, Шойгу на мыло, воевать будем дальше» Пригожин дал удивительное интервью, в котором раскритиковал ход «спецоперации», похвалил ВСУ и дал совет, как «не просрать Россию»

Что еще сказал Пригожин в интерьвю

«Родину люблю, Путина слушаюсь, Шойгу на мыло, воевать будем дальше» Пригожин дал удивительное интервью, в котором раскритиковал ход «спецоперации», похвалил ВСУ и дал совет, как «не просрать Россию»