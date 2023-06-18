Во Владивостоке отменили концерт сайд-проекта участников Animal ДжаZ. На музыкантов пожаловались активисты «патриотического» движения

Во Владивостоке отменили концерт Zero People — дуэта музыкантов группы Animal ДжаZ Александра Красовицкого и Александра Заранкина. Организаторы выступления сообщили в чате для посетителей, что выступление не состоится «по техническим причинам».

Концерт должен был пройти 18 июня, но за день до мероприятия стало известно, что его отменили. Ранее «по техническим причинам» был отменен концерт Zero People в Хабаровске.

Активисты «патриотического» движения заявили на своей странице во «ВКонтакте», что мероприятие отменили после того, как они поговорили с представителем концертной площадки во Владивостоке.

16 июня активисты «Зова народа» обратились к главам Следственного комитета, ФСБ и Минюста России с требованием «ограничить» на территории страны концерты группы Animal ДжаZ и назначить проверки, в том числе для последующего признания музыкантов «иностранными агентами».

Претензии к музыкантам связаны с их «антивоенными и антироссийскими» заявлениями. В частности, в своем обращении провластные активисты заявили, что в 2021 году вокалист группы Александр Красовицкий в интервью Юрию Дудю говорил, что ему «бесконечно стыдно за отношения между Россией и Украиной».

После российского вторжения в Украину концерты музыкантов, которые выступили против войны, начали отменять по всей стране. Издание «Фонтанка» публиковало список российских музыкантов, чьи выступления якобы признаны властями нежелательными. В него попали «Машина времени», «Аквариум», «Би-2», Валерий Меладзе, Земфира, Оксимирон, Монеточка, ДДТ, Нойз МС — всего 30 исполнителей и групп.