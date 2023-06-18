Мэр Петрозаводска объявил, что станет добровольцем в батальоне «Ахмат». Его бойцы участвуют в российском вторжении в Украину

Мэр Петрозаводска Владимир Любарский объявил, что намерен вступить в чеченский батальон «Ахмат», бойцы которого принимают участие в российском вторжении в Украину. Об этом Любарский сообщил на своей странице во «ВКонтакте».

Мэр рассказал, что во время отпуска прошел обучение в Российском университете спецназа в Гудермесе. «Завтра борт из Грозного в Питер, к ночи буду в родном Петрозаводске. Сдам дела и вернусь в Гудермес на обучение уже в качестве добровольца „Ахмата“», — добавил Любарский.

Из поста мэра Петрозаводска следует, что в итоге он собирается отправиться воевать в Украину, но напрямую об этом Любарский не сообщил. По его словам: «это решение», которое он теперь принял окончательно, «зрело» с начала войны и «укрепилось» после поездок к мобилизованным жителям региона.

«На одних мобилизованных в ходе мы не решим все те вопросы, которые должны быть решены», — объяснил свое решение Любарский.

После начала вторжения РФ в Украину несколько российских чиновников, глав регионов и депутатов объявили о намерении уехать на войну. Так, на войну уехал руководитель администрации Читы Александр Сапожников. О намерении отправиться на фронт объявили вице-губернатор Ульяновской области Сергей Кучиц и вице-спикер гордумы Краснодара Геннадий Уфимцев. 5 июня стало известно, что свердловский муниципальный депутат Илья Чиж записался в и уехал на войну, после того как его приговорили к реальному сроку за избиение двух человек.

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