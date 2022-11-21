Глава администрации Читы ушел в отставку, чтобы поехать на войну

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Руководитель администрации Читы Александр Сапожников сообщил, что решил отправиться на войну в Украине. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

«Дорогие читинцы! Я принял решение отправиться туда, где сегодня нужен больше всего — в зону специальной военной операции», — заявил Сапожников. Он отметил, что, «как десантник с боевым опытом», не может оставаться в стороне «от судьбоносного сражения нашей Родины за право на будущее».

На прошлой неделе местное издание «Чита.ру» сообщило, что, по данным источников, сити-менеджер, предположительно, отправится в Украину добровольцем 23 ноября. Тогда Сапожников это не комментировал.

Александр Сапожников стал руководителем администрации городского округа «Город Чита» в ноябре 2019 года.

В конце октября министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что в рамках мобилизации в России призвали 300 тысяч человек, в том числе 1300 представителей власти, а также 27 тысяч предпринимателей.

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