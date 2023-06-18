Bank of China ограничил клиентам российских банков переводы юаней в Европу и США

Китайский Bank of China с 13 июня ограничил для клиентов российских банков возможность переводить юани в Евросоюз, США, Великобританию и Швейцарию.

На уведомления российских банков об этом ограничении обратили внимание РБК и Frank Media. В частности, о запрете сообщили Модульбанк, «Финам», Юникредит банк и Акибанк. Отмечается, что переводы можно осуществлять только в банки группы Bank of China.

«Решение принято не Китаем, а сторонами ЕС и США. Таким образом пытаются осуществить санкционное давление через перекрытие альтернативных каналов в виде юаня», — считает председатель правления Модульбанка Павел Семенов.

По мнению представителя «Финама» Дмитрия Леснова, ограничения связаны с риском вторичных санкций или других ограничений в отношении китайских банков, которым могут пригрозить закрытием их собственных корреспондентских счетов в американских и европейских банках.

Опрошенные РБК эксперты отмечают, что доля переводов юаня в Евросоюз и США невелика среди общих юаневых переводов. Такими операциями могли пользоваться частные инвесторы или бизнес на фоне западных санкций в отношении России, в том числе отключения российских банков от системы SWIFT.

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