Си Цзиньпин встретился с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Пекине

Лидер КНР Си Цзиньпин встретился с госсекретарем Энтони Блинкеном. Об этом сообщает «Синьхуа».

Встреча проходит в Пекине, где Блинкен находится с двухдневным визитом.

Состоится ли встреча Си и Блинкена, не было ясно до самого последнего момента. Официально Госдепартамент подтвердил, что встреча будет, лишь утром 19 июня.

Блинкен — самый высокопоставленный американский чиновник, приехавший в Китай с момента вступления в должность президента США Джо Байдена.

Отношения США и Китая в последние годы значительно ухудшились. Причиной этого стали торговые разногласия, ситуация вокруг Тайваня, а также вторжение России в Украину.