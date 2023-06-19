Генпрокуратура России объявила «нежелательной» международную правозащитную группу «Агора»

Генпрокуратура признала «нежелательной» деятельность в России международной правозащитной группы «Агора», сообщает РИА Новости.

Российское законодательство предусматривает наказание за сотрудничество с «нежелательными организациями» вплоть до уголовной ответственности.

Международную правозащитную группу «Агора» возглавляет Павел Чиков. В марте 2023 года Минюст РФ объявил его «иностранным агентом».

Список «нежелательных» организаций в России существует с 2015 года. По состоянию на 19 июня 2023 года в нем 88 организаций (без учета «Агоры»), среди них «Гринпис» и Transparency International, Фонд Открытое общество и Бард-колледж, Bellingcat, The Insider и «Медуза».

«Агора» объединяет более 50 адвокатов и юристов-правозащитников, занимающихся делами, связанными с нарушением прав человека в России. Адвокаты, входящие в «Агору», в частности занимались делами воспитательницы Евгении Чудновеце, осужденной за репост видеоролика, и видеоблогера Руслана Соколовского, ловившего покемонов в храме. «Агора» также добились обвинительного приговора главе управления ФСИН по Челябинской области Владимиру Жидкову и 17 сотрудникам по делу об убийстве заключенных в ИК-1в Копейске.

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