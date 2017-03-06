Суд освободил воспитательницу Евгению Чудновец, осужденную за репост видеоролика. Главное

В понедельник, 6 марта, Курганский областной суд отменил приговор воспитательнице из города Катайска Евгении Чудновец. В ноябре 2016 года ее осудили на полгода за репост трехсекундного видео, в котором воспитатель и вожатый детского лагеря издеваются над полуобнаженным мальчиком. Чудновец настаивала, что опубликовала ролик, чтобы привлечь внимание общественности, при этом само видео легло в основу уголовного дела против воспитателей детского лагеря. В конце февраля 2017-го Генпрокуратура заявила, что в деле воспитательницы нет состава преступления, а Верховный суд потребовал отменить приговор. «Медуза» коротко пересказывает историю уголовного преследования Чудновец.

6 марта Курганский областной суд решил отпустить на свободу воспитательницу из Катайска Евгению Чудновец. Тот же суд 22 декабря 2016 года дал ей пять месяцев колонии за репост трехсекундного видео с издевательствами над полуобнаженным мальчиком; ее обвинили в распространении порнографии. Теперь уголовное дело закрыто за отсутствием состава преступления, а Чудновец получила право на реабилитацию.

Репост видео с издевательствами над ребенком Чудновец сделала в августе 2015 года. Из материалов дела известно, что на видео был снят мальчик с приспущенными трусами; в анальное отверстие ему засунули предмет, похожий на карандаш. Женский голос за кадром говорил: «Смотри, на тебя смотрит вся страна!»

Чудновец, по ее словам, опубликовала видео, чтобы привлечь внимание общественности к происходящему. Через пять часов она удалила ролик по совету подруги. Как выяснилось позже, видео было снято в курганском детском лагере «Красные орлы», голос принадлежал 23-летней воспитательнице Татьяне Куршевой.

Ролик лег в основу уголовного дела об изготовлении порнографии и ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. На допросе мальчик, которого снимали воспитатели, заявил, что Куршева вместе с вожатым «Красных орлов» Данилом Безбородовым регулярно издевались над ним, заставляя бегать голым по жилому корпусу после отбоя; они же засунули карандаш ему в анальное отверстие (Куршева и Безбородов на допросах говорили, что мальчик сделал это сам). 29 июня 2016 года Катайский районный суд приговорил Куршеву и Безбородова к шести и трем годам колонии соответственно.

Дело против Чудновец о распространении порнографии возбудили в феврале 2016 года; сама Чудновец узнала о нем только в июне. Доказательства для этого дела были скопированы из дела против Куршевой и Безбородова. В ноябре 2016 года Катайский районный суд приговорил Чудновец к шести месяцам колонии общего режима (гособвинение требовало пять лет лишения свободы). Также суд постановил передать трехлетнего сына Чудновец в органы опеки, несмотря на то, что у него есть отец — бывший муж Чудновец (родственники отказались исполнять решение, оставив мальчика с отцом).

Решение суда раскритиковала уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова, а глава Следственного комитета Александр Бастрыкин потребовал провести проверку. Вскоре после этого обвинение попросило апелляционную инстанцию, Курганский областной суд, заменить наказание Чудновец и не лишать ее свободы.

22 декабря 2016 года Курганский областной суд вынес Чудновец новый приговор — пять месяцев колонии общего режима. Кроме того, он отменил решение о передаче ее сына в приют. В феврале 2017 года адвокаты Чудновец обжаловали приговор в Европейском суде по правам человека.

В феврале 2017 года Генпрокуратура неожиданно попросила Верховный суд РФ отменить приговор Чудновец. В представлении, внесенном заместителем генпрокурора России Леонидом Коржинеком, говорится, что в деле осужденной отсутствует состав преступления. 27 февраля Верховный суд запросил дело Чудновец для изучения и на следующий день потребовал от Курганского областного суда пересмотреть приговор.

Чудновец может выйти на свободу уже вечером 6 марта. Она отбывает наказание в нижнетагильской ИК-6, и на пересмотре приговора не присутствовала. Суд не смог даже наладить видеосвязь с колонией, а само заседание прошло в закрытом режиме. Через два часа после решения об освобождении Чудновец в нижнетагильскую колонию выехал автомобиль с документами — после их получения воспитательница выйдет на свободу.