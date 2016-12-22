Женщину отправили в колонию за репост видео, которое помогло поймать садистов Евгения Чудновец проведет в заключении пять месяцев: «Медиазона»

22 декабря Курганский областной суд подтвердил приговор воспитательнице детского сада Евгении Чудновец — она проведет пять месяцев в колонии за распространение детской порнографии. Преступление Чудновец состоит в том, что она репостнула видео «ВКонтакте», чтобы привлечь внимание к издевательствам над ребенком. Благодаря этому видео людей, которые надругались над 10-летним мальчиком, удалось привлечь к ответственности. «Медуза» коротко пересказывает расследование журналиста «Медиазоны» Никиты Сологуба, который подробно разобрался в этом деле.

История видеоролика с малолетним мальчиком началась в августе 2015 года в городе Катайск Курганской области. 23-летняя воспитательница детского лагеря «Красные орлы» Татьяна Куршева отдыхала с подругой в кафе и забыла в заведении свой телефон. Его потом нашел местный студент Ким Данелян, который с помощью отца Эрнста попытался выяснить, кому принадлежал аппарат. На карте памяти они нашли трехсекундное видео с голым мальчиком.

«У него были приспущены брюки и трусы, сверху на нем была надета какая-то кофта темного цвета, при этом было видно, что мальчик наклонился чуть вперед, а в анальном отверстии у этого мальчика находился какой-то предмет, похожий на карандаш», — потом рассказал Эрнст Данелян на допросе следователю.

Данелян попытался связаться с Куршевой через «ВКонтакте». Он переслал ей видеозапись в чате, но девушка отказалась с ним общаться. Зато ролик, появившийся в разделе «Мои видео», заметила другая жительница Катайска, воспитательница Евгения Чудновец. Видео так ее возмутило, что она вывесила его в своей группе, где тогда состояли 288 человек. Именно там трехсекундный ролик заметил сотрудник местного отдела полиции. Вскоре после этого Чудновец удалила ролик по совету подруги.

Вскоре было возбуждено уголовное дело о насильственных действиях против несовершеннолетнего. Куршева и вожатый лагеря Данил Безбородов, который был в комнате во время съемки видео, заявили, что 10-летний воспитанник сам решил засунуть карандаш в анус, а они просто оказались рядом. Реплику «Смотри, на тебя смотрит вся страна!», прозвучавшую в кадре, девушка назвала шуткой. Ребенок на допросе рассказал, что карандаш вставили воспитатели, которые систематически над ним издевались.

Почти через год после потери телефона, в июне 2016-го, суд признал Куршеву и Безбородова виновными в насилии над ребенком и изготовлении порнографии. Воспитательница получила шесть лет колонии, вожатый — три года.

Через месяц после приговора Чудновец внезапно выяснила, что уже полгода идет расследование по другому делу — на этот раз уже ее подозревали в распространении порнографии. До завершения первого дела ей никак об этом не сообщали, но потом у следствия появился весомый аргумент: порнографический характер видео уже закреплен в приговоре суда. Все экспертизы были автоматически приобщены к новому расследованию, и уже в начале ноября Чудновец приговорили к полугоду колонии, а ее трехлетнего сына постановили отдать органам опеки.

Реальный срок для женщины, которая пыталась привлечь внимание к издевательству над ребенком, вызвал большой резонанс. Дело осудила уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова: «Что за решение такое, человек, который способствовал раскрытию преступления, понес еще и ответственность, и ее собственный ребенок оказался на грани детского дома?!» Глава СК Александр Бастрыкин потребовал провести проверку. Вскоре после этого даже обвинение попросило апелляционную инстанцию заменить наказание Чудновец, не отправляя ее в колонию.

Ни ходатайство обвинения о замене срока на исправительные работы, ни просьба защиты оправдать Чудновец не повлияли на решение суда. Он отменил решение отдать сына Чудновец в приют, но срок для самой обвиняемой снизил лишь на месяц. Теперь адвокаты намерены обратиться в ЕСПЧ.