Минюст России объявил «иностранными агентами» блогера Илью Варламова и юриста Павла Чикова
Источник: Минюст РФ
Министерство юстиции России объявило «иностранными агентами» блогера Илью Варламова и главу международной правозащитной группы «Агора» Павла Чикова.
Варламов и Чиков распространяли «недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти решениях и проводимой ими политике», утверждается на сайте ведомства.
Кроме того, Варламов, по версии Минюста РФ, «получал поддержку от иностранных источников», а Чиков «участвовал в создании и распространении» материалов «иноагентов».
Также в реестр «иностранных агентов» включили Светлану Ладу-Русь (Пеунову), политолога Руслана Айсина, бывшего журналиста «Дождя» Богдана Бакалейко и ресурс о квир-людях «Парни Плюс/Парни+».