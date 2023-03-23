Минюст России объявил «иностранными агентами» блогера Илью Варламова и юриста Павла Чикова

Министерство юстиции России объявило «иностранными агентами» блогера Илью Варламова и главу международной правозащитной группы «Агора» Павла Чикова.

Варламов и Чиков распространяли «недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти решениях и проводимой ими политике», утверждается на сайте ведомства.

Кроме того, Варламов, по версии Минюста РФ, «получал поддержку от иностранных источников», а Чиков «участвовал в создании и распространении» материалов «иноагентов».

Также в реестр «иностранных агентов» включили Светлану Ладу-Русь ( ), политолога Руслана Айсина, бывшего журналиста «Дождя» Богдана Бакалейко и ресурс о квир-людях «Парни Плюс/Парни+».

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