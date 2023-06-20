General Electric прекратила обслуживание газовых турбин на российских ТЭС

Американская компания General Electric из-за санкций прекратила обслуживание газовых турбин своего производства, установленных на российских ТЭС, пишет «Коммерсант» со ссылкой на представителей генерирующих компаний.

По их словам, компания закрыла доступ к системе мониторинга работы турбин из РФ. На следующем этапе, считают собеседники издания, прекратятся поставки оригинальных запчастей для турбин GE и принадлежащей ей Alstom, в том числе лопаток.

GE прекратила обслуживание газовых турбин после вступления в силу нового пакета санкций США, запрещающего американским компаниям предоставлять инжиниринговые услуги любым лицам в РФ.

Ремонты и замена компонентов, отмечает издание, наиболее критичны для самых мощных турбин, установленных на ТЭС в России.

«Решение о полном прекращении сотрудничества со стороны западных коллег ожидаемое. Компания пока обеспечена необходимыми запчастями, но рассматривает возможность локализации производства и сервиса», заявили «Коммерсанту» в генерирующей компании «Т Плюс». О локализации производства запчастей для турбин GE и сервисных услуг сообщили и в «Интер РАО», у которого есть совместное с GE предприятие «Русские газовые турбины».

Объем мощности энергоблоков с импортными турбинами разных марок в России оценивается в 25 ГВт, пишет «Коммерсант», а доля их выработки в стране составляет 17%.

США и Евросоюз пока не вводили санкции, прямо запрещающие поставку в РФ компонентов для газовых турбин.

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