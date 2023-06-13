Российский военный летчик отказался воевать с Украиной и сбежал в Евросоюз. Ему разрешили жить в Литве, пока решается вопрос об убежище

Департамент миграции при МВД Литвы разрешил российскому военному летчику Дмитрию Мишову поселиться в выбранном им месте в Литве до тех пор, пока департамент не рассмотрит его заявление о предоставлении убежища. Об этом агентству BNS сообщил представитель Службы охраны государственной границы Гедрюс Мишутис. По его словам, Мишов ознакомился с решением. В департаменте миграции отказались от комментариев, сославшись на конфиденциальность информации.

26-летний лейтенант российской армии Дмитрий Мишов нелегально перешел российскую границу с одной из стран Балтии 28 мая, когда в РФ отмечали День пограничника. Об этом он рассказал в интервью «Русской службе Би-би-си» в Вильнюсе; интервью вышло 8 июня — в день, когда Мишов сдался миграционным властям Литвы.

Российский военный служил штурманом-оператором боевого вертолета в войсковой части № 44440 в городе Остров Псковской области. Как отмечает «Би-би-си», это 15-я бригада армейской авиации, которая с первого дня войны участвует в полномасштабном вторжении РФ в Украину. Мишов утверждает, что не участвовал в боевых действиях в Украине и ни разу не залетал на ее территорию (независимых подтверждений его слов нет). Летчик заявил в интервью, что осуждает российское вторжение в Украину.

Я военный, я должен защищать свою страну от агрессии. Я не должен участвовать, не должен быть соучастником преступления. Почему-то нам так и не объяснили, из-за чего эта война началась. Почему мы должны нападать на украинцев и убивать их, уничтожать города? Никто же этого не объяснил.

Первое интервью действующего военного пилота, бежавшего из российской армии BBC News — Русская служба

Летчик утверждает, что больше года пытался покинуть ряды российской армии. По его словам, 21 января 2022 года он подал рапорт об увольнении, но началась война и рассмотрение его вопроса отложили. Сначала, утверждает летчик, он служил в Беларуси, где перевозил на вертолете Ми-26 разные грузы для российской армии, а в апреле 2022 года вернулся в часть в РФ, где вновь попытался уйти из армии. Приказ об увольнении Мишина подписали 6 сентября, но отменили после того, как в России в том же месяце объявили мобилизацию. Псковский гарнизонный военный суд в декабре отклонил его жалобу на решение об отмене увольнения.

В январе 2023 года, утверждает Дмитрий Мишов, командование решило отправить его на фронт, после чего он, не желая ехать на войну, вскрыл себе вены и попал в больницу. После этого командир вертолетной эскадрильи написал рапорт, что Мишов мог уклоняться от военной службы, симулировав болезнь — во время мобилизации за это предусмотрено от пяти до десяти лет колонии.

Находясь в госпитале, Мишов решил бежать из России. Он обратился в организацию «Орден республики», которую, по словам летчика, организовали офицеры в отставке, «настроенные антипутински». По его словам, представители организации построили для него маршрут так, чтобы обойти пограничные заставы. Он рассказал, что когда почти перешел границу, рядом с ним в небо взлетели несколько сигнальных ракет. Мишов решил, что за ним началась погоня, перелез через забор и побежал дальше по лесу. Уже на территории Евросоюза его встретили и отвезли на машине в Вильнюс.

По данным властей Литвы, российский летчик незаконно въехал в страну не через внешнюю границу Евросоюза, а через внешнюю границу с одной из стран ЕС. В МВД Литвы говорили, что оценят, представляет ли прошение Мишина угрозу национальной безопасности; в ведомстве допустили, что это может быть провокацией.

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