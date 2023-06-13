Российский военный летчик отказался воевать с Украиной и сбежал в Евросоюз. Ему разрешили жить в Литве, пока решается вопрос об убежище
Департамент миграции при МВД Литвы разрешил российскому военному летчику Дмитрию Мишову поселиться в выбранном им месте в Литве до тех пор, пока департамент не рассмотрит его заявление о предоставлении убежища. Об этом агентству BNS сообщил представитель Службы охраны государственной границы Гедрюс Мишутис. По его словам, Мишов ознакомился с решением. В департаменте миграции отказались от комментариев, сославшись на конфиденциальность информации.
26-летний лейтенант российской армии Дмитрий Мишов нелегально перешел российскую границу с одной из стран Балтии 28 мая, когда в РФ отмечали День пограничника. Об этом он рассказал в интервью «Русской службе Би-би-си» в Вильнюсе; интервью вышло 8 июня — в день, когда Мишов сдался миграционным властям Литвы.
Российский военный служил штурманом-оператором боевого вертолета в войсковой части № 44440 в городе Остров Псковской области. Как отмечает «Би-би-си», это 15-я бригада армейской авиации, которая с первого дня войны участвует в полномасштабном вторжении РФ в Украину. Мишов утверждает, что не участвовал в боевых действиях в Украине и ни разу не залетал на ее территорию (независимых подтверждений его слов нет). Летчик заявил в интервью, что осуждает российское вторжение в Украину.
Я военный, я должен защищать свою страну от агрессии. Я не должен участвовать, не должен быть соучастником преступления. Почему-то нам так и не объяснили, из-за чего эта война началась. Почему мы должны нападать на украинцев и убивать их, уничтожать города? Никто же этого не объяснил.
Летчик утверждает, что больше года пытался покинуть ряды российской армии. По его словам, 21 января 2022 года он подал рапорт об увольнении, но началась война и рассмотрение его вопроса отложили. Сначала, утверждает летчик, он служил в Беларуси, где перевозил на вертолете Ми-26 разные грузы для российской армии, а в апреле 2022 года вернулся в часть в РФ, где вновь попытался уйти из армии. Приказ об увольнении Мишина подписали 6 сентября, но отменили после того, как в России в том же месяце объявили мобилизацию. Псковский гарнизонный военный суд в декабре отклонил его жалобу на решение об отмене увольнения.
В январе 2023 года, утверждает Дмитрий Мишов, командование решило отправить его на фронт, после чего он, не желая ехать на войну, вскрыл себе вены и попал в больницу. После этого командир вертолетной эскадрильи написал рапорт, что Мишов мог уклоняться от военной службы, симулировав болезнь — во время мобилизации за это предусмотрено от пяти до десяти лет колонии.
Находясь в госпитале, Мишов решил бежать из России. Он обратился в организацию «Орден республики», которую, по словам летчика, организовали офицеры в отставке, «настроенные антипутински». По его словам, представители организации построили для него маршрут так, чтобы обойти пограничные заставы. Он рассказал, что когда почти перешел границу, рядом с ним в небо взлетели несколько сигнальных ракет. Мишов решил, что за ним началась погоня, перелез через забор и побежал дальше по лесу. Уже на территории Евросоюза его встретили и отвезли на машине в Вильнюс.
По данным властей Литвы, российский летчик незаконно въехал в страну не через внешнюю границу Евросоюза, а через внешнюю границу с одной из стран ЕС. В МВД Литвы говорили, что оценят, представляет ли прошение Мишина угрозу национальной безопасности; в ведомстве допустили, что это может быть провокацией.