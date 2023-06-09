Власти Швеции заявили, что войска НАТО могут быть размещены на территории страны до ее официального вступления в альянс

Швеция допускает возможность размещения войск НАТО на территории страны до ее официального вступления в альянс из-за угрозы со стороны России, говорится в статье Dagens Nyheter, написанной премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном и министром обороны Полом Йонсоном.

«Россия показала, что готова идти на очень большие военные и политические риски для достижения своих геополитических целей. Поскольку невозможно сказать, где лежат пределы территориальных амбиций президента Владимира Путина, правительство [Швеции] решило, что вооруженные силы страны могут провести подготовительные мероприятия со странами-членами НАТО».

По их словам, эти мероприятия могут заключаться в том числе во временном размещении техники и личного состава стран-членов НАТО на территории Швеции. Глава правительства и министр обороны также подчеркнули, что страна должна быть в состоянии быстро ввести военные ресурсы других стран на свою территорию в случае какой-либо чрезвычайной ситуации или войны.

Авторы добавили, что это решение также «должно послать четкий сигнал России и укрепить обороноспособность Швеции».

Вскоре после начала полномасштабного вторжения России в Украину, которое российские власти называли в том числе ответом на расширение НАТО, Швеция и Финляндия, до этого придерживавшиеся политики нейтралитета, подали заявки на вступление в альянс.

В начале апреля 2023 года Финляндия стала членом НАТО, а граница России с Североатлантическим альянсом увеличилась в два раза. В Кремле произошедшее назвали «посягательством на безопасность РФ», и пообещали принять контрмеры.

Когда Швеция вступит в альянс, неизвестно. Против этого выступает Турция, которая в обмен требует от Стокгольма выполнения ряда условий, в том числе выдачи лидеров курдских сепаратистов, которых Анкара считает террористами, и предполагаемых участников неудавшегося военного переворота 2016 года.

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