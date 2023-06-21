«Райффайзен» закрывает для своих клиентов переводы в евро внутри России и в 12 стран, включая Грузию, Армению и Казахстан

Российский банк «Райффайзен» объявил, что с 3 июля прекращает проводить переводы в евро со счетов своих клиентов в 12 стран: это Азербайджан, Армения, Беларусь, Грузия, Иордания, Казахстан, Киргизия, Молдова, Объединенные Арабские Эмираты, Таджикистан, Туркмения, Узбекистан.

Также, следует из сообщения в телеграм-канале «Райффайзена», нельзя будет осуществить перевод евро и в другие банки на территории России. При этом клиенты банка по-прежнему смогут осуществлять переводы в евро внутри кредитной организации — как между своими счетами, так и другим клиентам.

Новые условия касаются клиентов — физических лиц, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.

Новые правила переводов в евро в «Райффайзене» объяснили «ограничениями, которые вводят банки-корреспонденты».

С 20 июня «Райффайзен» ввел в России комиссию в 50% (но не более 500 долларов) для физических лиц за входящие переводы в долларах из других банков. В банке такое решение объяснили «изменением рыночных условий», в связи с чем учреждение было вынуждено «ограничить количество входящих переводов в долларах».

«Райффайзен» — один из немногих международных банков, который продолжает работать в России спустя более чем год после начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину. Однако, отмечает The Bell, банк планомерно сворачивает деятельность, а его материнская компания, австрийская RBI, ищет способ избавиться от актива без больших потерь.

Страны, в которые «Райффайзен» прекращает переводы в евро, входят в число тех, куда после начала войны наиболее активно уезжали жители России.

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