Райффайзенбанк вводит в России 50-процентную комиссию за входящие переводы в долларах из других банков
Райффайзенбанк вводит комиссию в 50% для физических лиц за входящие переводы в долларах из других банков. Пресс-служба банка сообщает, что новые условия начнут действовать с 20 июня.
В банке свое решение объяснили «изменением рыночных условий», в связи с чем учреждение было вынуждено «ограничить количество входящих переводов в долларах».
Пресс-служба уточняет, что максимальный размер комиссии составит 500 долларов.
Райффайзенбанк неоднократно ужесточал условия валютных переводов. Например, в марте 2023 года банк ограничил исходящие переводы в долларах для всех клиентов, кроме клиентов с пакетами услуг «Премиальный» или «Премиальный 5». За месяц до этого банк повысил минимальную сумму переводов в иностранной валюте до 10 тысяч долларов.
Райффайзенбанк остается одной из немногих кредитных организаций в России, осуществляющей переводы по системе SWIFT — большинство российских банков от этой системы отключили после начала полномасштабной войны в Украине.