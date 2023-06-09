Райффайзенбанк вводит в России 50-процентную комиссию за входящие переводы в долларах из других банков

Райффайзенбанк вводит комиссию в 50% для физических лиц за входящие переводы в долларах из других банков. Пресс-служба банка сообщает, что новые условия начнут действовать с 20 июня.

В банке свое решение объяснили «изменением рыночных условий», в связи с чем учреждение было вынуждено «ограничить количество входящих переводов в долларах».

Пресс-служба уточняет, что максимальный размер комиссии составит 500 долларов.

Райффайзенбанк неоднократно ужесточал условия валютных переводов. Например, в марте 2023 года банк ограничил исходящие переводы в долларах для всех клиентов, кроме клиентов с пакетами услуг «Премиальный» или «Премиальный 5». За месяц до этого банк повысил минимальную сумму переводов в иностранной валюте до 10 тысяч долларов.

Райффайзенбанк остается одной из немногих кредитных организаций в России, осуществляющей переводы по системе SWIFT — большинство российских банков от этой системы отключили после начала полномасштабной войны в Украине.

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