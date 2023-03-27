Райффайзенбанк второй раз за месяц ужесточил условия валютных переводов. Теперь отправлять доллары смогут только премиальные клиенты

Райффайзенбанк второй раз за месяц ужесточил условия исходящих переводов в иностранной валюте для частных клиентов. Изменения вступят в силу 3 апреля, сообщает пресс-служба банка.

Теперь осуществлять исходящие переводы в долларах смогут только клиенты с пакетами услуг «Премиальный» или «Премиальный 5», подключенными до 28 февраля 2023 года, а также клиенты Friedrich Wilhelm Raiffeisen. Переводы в других валютах останутся доступны всем клиентам.

Также сообщается, что с 3 апреля будет повышена минимальная сумма переводов в другие банки в долларах и евро — она составит 20 тысяч в валюте перевода. Минимальные суммы для других валют останутся .

Кроме того, банк решил установить фиксированную комиссию для валютных переводов в размере 300 долларов, евро или эквиваленте для других валют.

Российская дочерняя структура Raiffeisen Bank International — Райффайзенбанк — остается одной из немногих кредитных организаций в России, осуществляющей переводы по системе SWIFT. В последний раз банк отчитывался об изменении условий валютных переводов для частных клиентов 27 февраля. Тогда банк повысил минимальную сумму переводов до 10 тысяч долларов. За несколько дней до этого условия переводов были изменены для юрлиц — минимальную сумму перевода тогда установили на уровне 15 тысяч долларов. До этого банк менял условия в декабре.

В марте агентство Reuters сообщило, что Европейский центральный банк добивается от Raiffeisen Bank International ухода с российского рынка. До этого стало известно, что Управление по контролю за иностранными активами Минфина США, отвечающее за исполнение санкций, начало расследование в отношении австрийской банковской группы из-за ее российского бизнеса.

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