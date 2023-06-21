Президент Украины: контрнаступление идет «медленнее, чем хотелось бы», но это «не голливудский фильм»

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью BBC News заявил, что контрнаступление ВСУ идет «медленнее, чем хотелось». При этом он подчеркнул, что «некоторые думают, что это голливудский фильм, и ждут результат прямо сейчас». «Но это не так, а на кону человеческие жизни», — сказал президент Украины.

Зеленский также дал понять, что на Украину оказывают некоторое давление, ожидая, что наступление будет идти быстрее. «При всем должном уважении, мы будем продвигаться на поле боя так, как сочтем наилучшим», — подчеркнул президент Украины.

Говоря о причинах, почему темпы контрнаступления именно такие, Зеленский отметил, что приходится учитывать то, что российские войска заминировали около 200 тысяч квадратных километров украинской территории.

Пока опубликованы лишь краткие выдержки из интервью Зеленского, однако сообщается что в числе прочих была затронута тема высказывания президента РФ Владимира Путина, назвавшего президента Украины «позором еврейского народа».

BBC News описывает этот момент интервью так: «Этот вопрос застал его врасплох. Он глубоко вздохнул, опустил голову и через несколько секунд сказал, что не совсем уверен, как ответить на этот вопрос».

«Похоже, он не до конца понимает свои слова. Прошу прощения, но это похоже на то, что он второй король антисемитизма после Гитлера, — заявил Зеленский. — Это говорит президент. Цивилизованный мир не может так говорить. Но для меня было важно услышать реакцию всего мира, и я благодарен за поддержку».

Карта боев от «Медузы»

Украинское контрнаступление идет так медленно, что возникает два вопроса: 1) было ли это частью плана? 2) планируют ли ВСУ нанести по-настоящему мощный удар в ближайшее время? Карта боев на 17 июня

Карта боев от «Медузы»

Украинское контрнаступление идет так медленно, что возникает два вопроса: 1) было ли это частью плана? 2) планируют ли ВСУ нанести по-настоящему мощный удар в ближайшее время? Карта боев на 17 июня