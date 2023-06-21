В районе Феодосии остановились поезда. По предварительным данным, подорваны железнодорожные пути

Движение поездов в районе Феодосии приостановлено из-за поврежденного железнодорожного полотна, сообщил глава администрации аннексированного полуострова Сергей Аксенов.

«В течение двух часов движение поездов будет восстановлено. Пострадавших нет», — написал он в телеграме, не став уточнять, что стало причиной повреждения железнодорожных путей.

Baza, в свою очередь, пишет, что железнодорожные пути в районе Феодосии были подорваны в ночь на 21 июня.

Из-за повреждения путей отменены две утренние электрички. Для пассажиров станций Феодосия и Владиславовка организована перевозка автобусами, сообщил советник главы аннексированного Крыма Олег Крючков.

11 июня на перегоне Владиславовка — Кировское возле Феодосии были повреждены железнодорожные пути. Тогда движение поездов также было приостановлено на несколько часов, а пассажиров пригородного сообщения перевозили автобусами. Власти аннексированного полуострове не называли причину произошедшего, а Baza писала о диверсии.

Военная хроника. 21 июня

Война Четыреста восемьдесят третий день. Онлайн «Медузы»

Военная хроника. 21 июня

Война Четыреста восемьдесят третий день. Онлайн «Медузы»