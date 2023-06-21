«Танки горят за милую душу». Путин заявил, что украинские войска несут потери, но «пока их наступательный потенциал не исчерпан»

Президент РФ Владимир Путин заявил, что в зоне боевых действий в Украине «наблюдаем затишье, противник несет серьезные потери».

ВСУ, сказал Путин на встрече с выпускниками военных вузов в Георгиевском зале Кремля, теряют не только личный состав, но и технику. «Наши мужики наколотили 245 танков противника и примерно 678 бронемашин разного типа», — утверждает Путин.

По словам президента РФ, «противник комбинирует новые подразделения, занимается восстановлением боеспособности». При этом, добавил он, украинское командование опасается потерять «не только наступательный потенциал, но и боеспособность армии в целом».

Пока же, сказал Путин, «наступательный потенциал не исчерпан, есть резервы». Однако, считает он, «шансов у противника нет, и они это понимают, поэтому и встали сейчас».

Путина попросили уточнить, растут ли потери ВСУ в технике. Он повторил свои слова про 245 танков и 678 бронемашин с оговоркой, что свежие данные «надо посмотреть». Среди уничтоженной техники, добавил он, «есть и „Леопарды“, есть и французские колесные машины». «Горят за милую душу», — заявил президент РФ.

Комментарий рубрики «Разбор»

Потери сторон в сражении неизвестны. В составе бригад ВСУ, об участии которых в наступлении достоверно известно, нет 245 танков, об уничтожении которых заявил Путин. Визуально подтверждено уничтожение, повреждение или взятие в качестве трофея 32 танков (включая три легких колесных АМХ-10 французского производства, которые не все признают танками) и 102 единиц другой бронированной техники (БМП, БТР, MRAP, бронированных автомобилей, бронированной инженерной техники) на всех фронтах с 4 июня, когда ВСУ начали наступление на южном направлении. Визуально подтвержденные потери российских войск за этот же период: 34 танка и 49 единиц другой бронетехники.

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