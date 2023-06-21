Два беспилотника упали на подлете к складам воинской части в Подмосковье. Обломки еще одного дрона нашли в Новой Москве

Три беспилотника сбили в Новой Москве и Наро-Фоминском районе Подмосковья с помощью средств радиоэлектронной борьбы, сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

По словам собеседника агентства, один дрон сбили в районе деревни Лукино в Новой Москве, два других в районе дислокации Таманской дивизии в Подмосковье. Как утверждается, беспилотники упали, не повредив какие-либо объекты. Об этом же сообщили телеграм-каналы Baza, Mash и Shot.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подтвердил информацию о падении двух беспилотников в поселке Калининец в Наро-Фоминском городском округе.

«Два аппарата самолетного типа упали ориентировочно в 5:30 и 5:50 утра на подлете к складам одной из воинских частей в результате противодействия военных. Осколки обнаружены, разрушений и пострадавших нет. Спецслужбы занимаются, ведется проверка, территория сейчас оцеплена», — сообщил он в соцсетях.

В Минобороны РФ заявили о «неудавшейся террористической атаке» по «объектам на территории Московской области» с использованием трех беспилотников. В российском военном ведомстве обвинили в атаке «киевский режим». «Все БПЛА были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, в результате чего потеряли управление и потерпели крушение», — заявили в министерстве.

С начала российского вторжения в Украину на территории РФ, в том числе в Москве и Подмосковье, регулярно падают беспилотники. Так, утром 30 мая дроны атаковали несколько районов Москвы и Подмосковья. Три беспилотника попали в жилые многоэтажки в столице. Власти России обвинили в атаке Украину. В Киеве свою причастность отрицают.