Во время выступления Дмитрия Муратова на медиафоруме в Германии включили звук сирены. Это сделали украинские журналисты
Во время выступления главного редактора «Новой газеты» Дмитрия Муратова на форуме Global Media Forum в Бонне в зале включили звук воздушной тревоги. Об этом пишет «Дождь».
Сигнал сопровождался просьбой на украинском языке пройти в укрытия.
Сирену, отмечает Delfi, включили украинские журналисты. Как пишет «Униан», после выступления Муратова они также стали скандировать «Слава Украине».
Deutsche Welle ранее отмечала, что еще до начала форума участие Муратова в качестве спикера вызывало «отдельные критические замечания с украинской стороны в социальных сетях».
Выступление Муратова, сообщается на официальном сайте форума, было посвящено состоянию независимых медиа «в кризисные времена» в нынешней России.
Global Media Forum — ежегодный форум, который позиционируется как международная платформа для обмена мнениями среди журналистов. Он проводится под патронажем Deutsche Welle. В нынешнем году форум посвящен теме «преодоления разногласий».
Дмитрий Муратов в 2021 году получил Нобелевскую премию мира. Он перечислил денежную часть премии благотворительным организациям.