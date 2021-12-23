Дмитрий Муратов перечислил свою Нобелевскую премию благотворительным организациям

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Главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов, как и обещал, передал на благотворительные нужды присужденную ему Нобелевскую премию мира.

«Получить премию было быстрее, чем ее потратить. Но мы это сделали благодаря четкому менеджменту банка ВТБ, сотрудников которого я благодарю», — рассказал он в беседе со Znak.com.

Общая премии составила около 40,2 миллиона рублей. Деньги были распределены между организациями, которых выбирали голосованием среди «соучастников» — читателей, поддерживающих «Новую газету» донатами.

В итоге по пять миллионов рублей было перечислено детскому хоспису «Дом с маяком», фондам «Подари жизнь», «Круг добра» и «Вера». Еще десять миллионов рублей переданы в медицинский фонд работников СМИ, помогающий сотрудникам различных изданий в борьбе с тяжелыми заболеваниями.

Еще часть средств пошла на создание фильма о положении прессы в России и на премирование некоторых сотрудников «Новой газеты». «Осталось немного в качестве заначки [для „Новой газеты“] — мало ли что случится», — добавил Муратов.

Дмитрий Муратов стал лауреатом Нобелевской премии мира 2021 года вместе с филиппинской журналисткой Марией Рессой. Премия была присуждена им с формулировкой «за усилия по сохранению свободы выражения мнений, являющейся обязательным условием для демократии и мира». Главред «Новой газеты» сразу же заявлял, что направит денежную часть премии на поддержку журналистики и благотворительных организаций в России.

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