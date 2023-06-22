Шойгу заявил о формировании в России резервной армии

Минобороны РФ к концу июня собирается «завершить формирование резервной армии», объявил на совещании президента РФ Владимира Путина с членами Совета безопасности глава военного ведомства Сергей Шойгу.

«Формируем резервы в составе армейского корпуса, армии. Плюс к этому пять полков — в 1-ю и 20-ю армии танковые. Там идет все планово, фактически к концу июня завершим формирование резервной армии. И в ближайшее время завершим формирование армейского корпуса. Пять полков сформированы уже более чем на 60%, в данном случае я говорю и о личном составе и о технике», — заявил Шойгу (цитата по ТАСС).

Министр обороны РФ добавил, что для формирования указанных соединений уже поставлено 3786 единиц техники.

Также Шойгу объявил, что в российскую армию набраны 114 тысяч контрактников и еще 52 тысячи добровольцев. «В сутки на контракт в среднем поступает 1336 человек, это фактически каждые сутки получаем полк», — сказал министр обороны (цитата по «Интерфаксу»).

Добровольцы, по словам Шойгу, «естественно, рвутся в бой». Однако, добавил он, в данный момент «крайней необходимости в этом нет». Кроме того, подчеркнул министр обороны, им предстоит пройти «серьезную подготовку».

О планах создания новой резервной армии до сих пор не сообщалось. Состав резервной армии Шойгу не назвал, при этом армии в ВС РФ очень неоднородные. Так, 1-я танковая армия Западного округа состоит из трех дивизий (двух танковых и мотострелковой), а 35-я армия Восточного округа — всего из двух мотострелковых бригад и одной бригады прикрытия (штатная численность бригады меньше численности дивизии примерно в три раза).

О планах создания нового армейского корпуса Минобороны объявило еще в декабре 2022 года — наряду с другими планами масштабной военной реформы. Корпуса в армии России как правило состоят из мотострелковой дивизии (около 10 тысяч личного состава) и частей усиления (артиллерийских, ракетных, разведывательных и т. д.) Не ясно, будет ли корпус создан на основе вновь сформированной дивизии (всего в декабре было запланировано создать три новые мотострелковые дивизии) или на основе уже существующей дивизии.

С начала войны в России было сформировано только два новых соединения — 3-й армейский корпус из «добровольцев» (численностью всего лишь около 15 тысяч человек), а в его составе — 72-я мотострелковая бригада.

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