Власти аннексированных Крыма и Херсонской области сообщили об ударе ВСУ по мостам, соединяющим полуостров и регион

Власти аннексированных Крыма и Херсонской области сообщили, что украинская армия нанесла удар по мостам, соединяющим полуостров и область.

По словам главы администрации Крыма Сергея Аксенова, удар был нанесен по Чонгарскому мосту в ночь на 22 июня. Никто не пострадал. «Профильные службы приступили к обследованию дорожного полотна. О возможности движения будет сообщено в течение часа», — написал Аксенов.

«Губернатор» аннексированной Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что украинская армия обстреляла ракетами Storm Shadow мосты вблизи Чонгара. На мостах повреждено дорожное покрытие. Он также опубликовал фото поврежденной дороги.

«Мосты мы ремонтировать умеем быстро: проезд машин будет восстановлен в самом скором времени», — заявил Сальдо, добавив, что сообщение между Херсонской областью и Крымом продолжает действовать и организовано по резервному маршруту.

Как отмечает «Русская служба Би-би-си», дорога через Чонгар — кратчайший путь из Крыма в Мелитополь и далее к южному фронту, где сейчас пытается наступать украинская армия.

В украинской армии пока не комментировали сообщения об ударах по мостам.

21 июня британская разведка в ежедневном обзоре писала, что российское командование продолжает укреплять оборону далеко от линии фронта. В частности, масштабная линия обороны была возведена на севере Крыма под Армянском — на узком сухопутном мосту, соединяющим аннексированный полуостров с Херсонской областью. По мнение разведки, власти РФ опасаются наступления ВСУ на полуостров.

Storm Shadow — ракеты, дальность полета которых составляет как минимум 250 километров. Об их поставках Киеву Великобритания объявила в начале мая 2023 года. Это самое дальнобойное оружие, которое Киев получил от западных союзников с начала войны.

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