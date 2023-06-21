Минобороны Великобритании: власти России опасаются наступления ВСУ на Крым. Под Армянском построена масштабная линия обороны

Британская военная разведка в ежедневном обзоре войны в Украине пишет, что российское командование продолжает укреплять оборону далеко от линии фронта. Так, отмечают авторы обзора, масштабная линия обороны была возведена на севере Крыма — под Армянском — на узком сухопутном мосту, соединяющим аннексированный полуостров с Херсонской областью.

Минобороны Великобритании публикует спутниковые снимки оборонительной зоны, включающую в себя две линии укреплений, каждая из которых около 9 километров в длину, и траншеи для передвижения между ними.

В британской разведке считают, что власти РФ уделяют особое внимание обороне, так как опасаются наступления ВСУ на аннексированный полуостров, сохранение контроля над которым российское руководство считает одним из главных политических приоритетов.

В начале мая Минобороны Великобритании заявляло, что Россия построила одну из крупнейших в мире за многие десятилетия систем оборонительных сооружений — как в Крыму, так и в приграничных районах Белгородской и Курской областей.

ЧВК Вагнера строит линию обороны в Луганской области Meduza