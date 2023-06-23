Российская армия отступает. Минобороны обманывает Путина. Украина и НАТО не собирались нападать на Россию Новое видео Евгения Пригожина

Основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин в новом видео, которое распространила его пресс-служба, заявил, что российские войска отступают на запорожском и херсонском направлениях.

«ВСУ продавливают российскую армию, мы умываемся кровью, резервы никто не дает, управления никакого нет», — заявил он. При этом Минобороны и Генштаб, считает Пригожин, «все еще надеются, что могут выиграть эту войну».

«Но, поскольку отсутствует управление, отсутствуют военные успехи, руководство Минобороны тщательно обманывает президента», — заявил он. Именно поэтому, считает Пригожин, «мы целыми днями слушаем про 60 уничтоженных „Леопардов“, про три тысячи уничтоженных солдат противника», что является «полной, тотальной чушью».

Пресс-служба Пригожина опубликовала лишь первую часть записи (ее называют «интервью»). Продолжительность записи — 30 минут. Почти все это время Пригожин критикует руководство Минобороны РФ и лично его главу Сергея Шойгу.

Кого ранее публично критиковал Пригожин

«Счастливый дедушка думает, что ему хорошо. Но что делать стране, если вдруг окажется, что дедушка — законченный мудак?» Евгений Пригожин высказался о положении на фронте. Мы не знаем, о каком дедушке он говорит

Кого ранее публично критиковал Пригожин

«Счастливый дедушка думает, что ему хорошо. Но что делать стране, если вдруг окажется, что дедушка — законченный мудак?» Евгений Пригожин высказался о положении на фронте. Мы не знаем, о каком дедушке он говорит

В частности, основатель ЧВК Вагнера заявил, что к 24 февраля 2022 года ситуация в Донбассе не отличалась от того, что происходило там с 2014-го. По словам Пригожина, российские и украинские военные обменивались в Донбассе ударами. Но со стороны Украины не было «безумной агрессии», и Украина не собиралась вместе с НАТО нападать на Россию. Минобороны, говоря о готовящемся украинском наступлении, обманывало и общественность, и президента России, утверждает Пригожин.

«Бездарно спланированная операция» — так охарактеризовал Пригожин начало полномасштабного вторжения войск РФ в Украину. «Кучка недоумков почему-то решила, что они настолько хитрожопые, что никто не поймет, чем они занимаются во время учений, и никто не остановит их, когда они пойдут в Киев», — сказал Пригожин. Российские войска, по его словам, «никто бы и не остановил», если бы «дегенераты не выстроили длиннющие колонны», не дали бы мало боеприпасов и «не отправили голых и босых солдат».

Что происходило в первые дни войны

Итоги третьего дня войны в Украине Он был самым кровопролитным с начала вторжения, главная проблема российских войск — логистика

Что происходило в первые дни войны

Итоги третьего дня войны в Украине Он был самым кровопролитным с начала вторжения, главная проблема российских войск — логистика

В первые дни войны, по словам Пригожина, были совершены и другие критические ошибки: Шойгу «погубил тысячи человек — самую боеспособную часть армии». А к середине марта, заявил основатель ЧВК Вагнера, министр обороны РФ уже был «трясущимся дедком», который думал лишь о том, как ему выйти из этой ситуации. Уже тогда, считает Пригожин, его надо было отдать под суд за утрату «десятков тысяч жизней пацанов».

По словам Пригожина, война была нужна лишь для того, чтобы «кучка тварей просто поторжествовала и попиарилась». Указ о присвоении министру обороны звания маршала и второй звезды Героя России уже, по его словам, был подготовлен. «Все для того, чтобы один человек, психически больной, когда ляжет в гроб, чтобы на подушке принесли эту звезду», — сказал он.

Российская армия отступает. Минобороны обманывает Путина. Новое видео Евгения Пригожина Meduza

Кроме того, заявил Пригожин, война нужна была олигархам — «тому клану, который сейчас фактически управляет Россией». Эти люди, по его словам, не думают ни о ком, кроме себя. По мнению основателя ЧВК Вагнера, олигархи хотели сделать президентом Украины Виктора Медведчука, который для этого специально вернулся в Киев. На занятых российскими войсками территориях делят активы, заявил Пригожин. «Наша священная война с теми, кто обижает русский народ, превратилась в рэкет, превратилась в крысятничество», — добавил он.

Говоря о текущем положении на линии фронта, Пригожин подчеркнул, что продолжаются «глубочайшие обманы» со стороны руководства Минобороны, а правда вскроется лишь в тот момент, когда «сборище этих мразей, понимая, что они просрали колоссальный кусок территории, соберутся и скажут, что они перегруппировались на более выгодные позиции» — как, по словам Пригожина, уже было в Херсоне и Лимане, откуда ушли российские войска. При этом, подчеркнул он, российские солдаты продолжают гибнуть и получать тяжелые ранения. «Время стремительно схлопывается», — сказал Пригожин.

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Фото на обложке: Prigozhin Press Service / AP / Scanpix / LETA