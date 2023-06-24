Воронежский губернатор заявил, что вооруженные силы РФ проводят в области «оперативно-боевые мероприятия». Телеграм-каналы публикуют видео со стрельбой

Губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил, что вооруженные силы РФ проводят на территории региона «необходимые оперативно-боевые мероприятия».

По его словам, эти мероприятия проводятся в рамках «контртеррористической операции».

Незадолго до этого губернатор назвал информацию о продвижении военной техники по территории Воронежской области «недостоверной», а также пригрозил уголовной ответственностью тем, кто распространяет подобные сообщения.

Российские СМИ начали активно публиковать видеозаписи, снятые, как утверждается, жителями Воронежской области, на которых отчетливо слышны звуки боя.

В частности, издание «7×7. Горизонтальная Россия» пишет о боях в районе села Рогачевка. Телеграм-канал Sota сообщает, что звуки боя также слышны в селе Верхний Мамон.

Предупреждение. В ролике есть мат.

Утром 24 июня правительство Воронежской области сообщало, что в направлении Воронежа движется колонна военной техники. Позднее агентство Reuters со ссылкой на свой источник в силовых структурах сообщило, что ЧВК заняла некоторые военные объекты в Воронеже. В то же время источник «Би-би-си» заявил, что речь идет о «всех ключевых объектах».

Основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин вечером 23 июня обвинил российских военных в нанесении удара по лагерю наемников и объявил, что фактически собирается осуществить военный переворот в России, назвав его «маршем справедливости».

К утру следующего дня ЧВК Вагнера захватила Ростов-на-Дону. На улицах города танки. Вооруженные люди оцепили штаб Южного военного округа, городскую администрацию, управления ФСБ и МВД.

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