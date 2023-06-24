«Мы разворачиваем свои колонны и уходим в обратном направлении в полевые лагеря согласно плану». Пригожин объявил о прекращении марша на Москву

Основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин заявил, что наемники «разворачивают свои колонны» и «уходят в обратном направлении в полевые лагеря согласно плану».

Его сообщение было опубликовано вскоре после того, как пресс-служба Александра Лукашенко объявила, что Пригожин в ходе переговоров с ним согласился остановить движение наемников.

ЧВК Вагнер хотели расформировать. Мы вышли 23 июня на «марш справедливости». За сутки мы прошли, не доходя 200 километров, до Москвы. За это время мы не пролили ни одной капли крови наших бойцов. Сейчас наступил тот момент, когда кровь может пролиться. Поэтому, понимая всю ответственность за то, что будет пролита русская кровь с одной из сторон, мы разворачиваем свои колонны и уходим в обратном направлении в полевые лагеря согласно плану.

Представители российской власти достижение договоренности с мятежниками пока не прокомментировали.

Наемники ЧВК Вагнера в ночь на 24 июня взяли под контроль центр Ростова-на-Дону и направили колонну в направлении Москвы. Евгений Пригожин требовал выдать наемникам министра обороны Сергея Шойгу и начальника Генштаба Валерия Герасимова, обвиняя их в преступлениях.

ФСБ возбудила против Пригожина уголовное дело о военном мятеже. Владимир Путин, а вслед за ним и другие российские официальные лица, назвали происходящее предательством и изменой.