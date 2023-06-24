«Фонтанка»: при обыске в офисе Пригожина нашли слитки золота, белый порошок и фальшивые паспорта с его фотографиями
Источник: Фонтанка.ру
Правоохранительные органы провели обыски в отеле «Трезини» в Санкт-Петербурге, который считается офисом главы ЧВК Вагнера Евгения Пригожина. Ранее ФСБ возбудила на бизнесмена уголовное дело о военном мятеже.
Как утверждает «Фонтанка», в ходе обыска были найдены пять килограммовых слитков золота, наличная валюта в долларах, шесть пистолетов, пять килограммовых брикетов белого порошка (что это за порошок, издание не уточнило), а также несколько паспортов с фотографией Евгения Пригожина на разные имена — Дмитрий Гейлер, Олег Семенов и Дмитрий Бобров.