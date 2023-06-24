Справедливо ли выступать против несправедливости? Да. Нельзя законом затыкать рты тем, кто хочет справедливости. Но нельзя устраивать беззаконие в поисках справедливости. Поэтому надо услышать друг друга. Молодые люди смеялись, когда им рассказывали, что 1990-е — это очень тяжело и плохо. Сегодня у них есть шанс прочувствовать все на себе, если наверху не договорятся. У нас нет военных, у которых не имеется претензий к руководству, но надо разделать понятия «Родина» и «государство». Многие проблемы не возникли бы, если бы в стране существовал закон о ЧВК, а конфликт между Евгением Пригожиным и Минобороны был купирован на ранних стадиях. Самая главная задача сейчас для всех — не допустить кровопролития и начала гражданской войны. Любая смута в тылу сказывается не лучшим образом на настроении в окопах. Все, кто находится на линии соприкосновения в Украине, помните: ваш враг напротив, а в Москве разберутся и без нас. Сейчас нет стороны Шойгу или стороны Пригожина — есть сторона противника и сторона России. Есть ли вопросы к руководству министерства обороны РФ? Бесспорно. Есть ли проблемы по вине руководства министерства обороны РФ? Да. Пошла ли спецоперация не туда? Да. Шойгу, комментарий дать не хочешь?

Это обзор публикаций про мятеж Евгения Пригожина, появившихся в телеграм-каналах «военкоров», пропагандистов и провоенных блогеров — Евгения Поддубного, Андрея Руденко, Андрея Медведева, Colonelcassad, Zergulio, «Zaписки Veтерана» и других. Они были незначительно отредактированы и собраны в единый текст для удобства чтения.

Reuters / Scanpix / LETA