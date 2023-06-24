Песков заявил, что уголовное дело о военном мятеже закроют, а Пригожин «уйдет» в Беларусь

Уголовное дело о военном мятеже, возбужденное в отношении Евгения Пригожина, будет прекращено, а сам основатель ЧВК Вагнера «уйдет» в Беларусь. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с журналистами.

«Вы спросите меня, что будет лично с Пригожиным. Уголовное дело будет прекращено в отношении него, и сам он уйдет в Белоруссию, — цитирует его слова „Интерфакс“. — Гарантия того, что Пригожин сможет уйти в Белоруссию — слово Путина».

По словам представителя Кремля, наемников ЧВК Вагнера, участвовавших в мятеже, не будут преследовать по заказу «с учетом их заслуг на фронте». Бойцы вернутся в свои лагеря, и часть из них, если пожелают, подпишут контракты с Минобороны РФ. «В итоге удалось разрешить эту ситуацию без дальнейших потерь, без повышения уровня напряженности», — сказал он.

Песков подтвердил, что Александр Лукашенко действительно по просьбе президента РФ провел переговоры с главой ЧВК Вагнера, по итогам которых Пригожин согласился прекратить военный мятеж.

«Вы наверняка спросите меня, почему именно президент Лукашенко. Дело в том, что Александр Григорьевич давно лично знаком с Пригожиным, около 20 лет. Это было его личное инициативное предложение, которое было согласовано с президентом Путиным», — сказал Песков, добавив, что в Кремле «признательны Лукашенко за эти усилия».

Он также отметил, что субботний мятеж не скажется на ходе «специальной военной операции», а Владимир Путин не планирует новых обращений к россиянам и не менял своего отношения к министру обороны РФ Сергею Шойгу, из-за недовольства которым Пригожин и поднял мятеж. Где именно сейчас находится глава ЧВК Вагнера, Кремлю неизвестно.