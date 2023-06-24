Как Евгений Пригожин устраивал в России военный переворот «Марш справедливости» на Москву — туда и обратно. Цепочка заявлений мятежного основателя ЧВК Вагнера
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Нас подло обманули. Мы были готовы пойти на уступки Минобороны, сдать оружие, найти решение, как мы будем дальше защищать страну. Но эти мрази не успокоились. Сегодня они нанесли ракетные удары по нашим тыловым лагерям. Погибло огромное количество бойцов, наших боевых товарищей. Мы примем решение, как ответим на это злодеяние.
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Зло, которое несет военное руководство страны, должно быть остановлено. Я прошу не оказывать сопротивления. Мы разберемся с теми, кто уничтожает русских солдат, и вернемся на фронт. Справедливость в войсках будет восстановлена, а после этого — справедливость для всей России.
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Шойгу трусливо бежал из Ростова, как баба. Эта тварь будет остановлена.
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Нас 25 тысяч, и мы идем разбираться, почему в стране творится беспредел. Надо заканчивать с этим безобразием.
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Это не военный переворот. Это марш справедливости.
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Домыслы, которые говорят о том, что мы мешаем сейчас кому-то на фронте воевать, — это домыслы. Мы мешаем спасти свою задницу преступникам, которые уничтожили около сотни тысяч русских солдат. Герасимов и Шойгу.
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на встрече с заместителем министра обороны России Юнус-Беком Евкуровым и замглавы Генштаба Владимиром Алексеевым в Ростове-на-Дону
Кто вы такой, чтобы со мной на ты разговаривать? Просто престарелые клоуны. Мы блокируем город Ростов и идем в Москву.
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в ответ на обращение Владимира Путина к гражданам России, в котором президент обвинил Пригожина в «предательстве» и «измене» (правда, не назвав его имени)
Президент глубоко ошибся. Никто не собирается по требованию президента, ФСБ или еще кого-нибудь прийти с повинной.
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ЧВК Вагнер хотели расформировать. Мы вышли 23 июня на «марш справедливости». За сутки мы прошли, не доходя 200 километров, до Москвы. За это время мы не пролили ни одной капли крови наших бойцов. Сейчас наступил тот момент, когда кровь может пролиться. Поэтому, понимая всю ответственность за то, что будет пролита русская кровь с одной из сторон, мы разворачиваем свои колонны и уходим в обратном направлении в полевые лагеря согласно плану.
Бонус
23 июня ФСБ завела на Евгения Пригожина уголовное дело о призывах к вооруженному мятежу. Поздно вечером 24 июня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что дело будет прекращено, а Пригожин «уйдет в Белоруссию». Он не пояснил, что это значит. Пригожин объявил об остановке «марша» ЧВК Вагнера на Москву после того, как провел переговоры с Александром Лукашенко.