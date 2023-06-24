23 июня. 21:09

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Нас подло обманули. Мы были готовы пойти на уступки Минобороны, сдать оружие, найти решение, как мы будем дальше защищать страну. Но эти мрази не успокоились. Сегодня они нанесли ракетные удары по нашим тыловым лагерям. Погибло огромное количество бойцов, наших боевых товарищей. Мы примем решение, как ответим на это злодеяние.

23 июня. чуть позже

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Зло, которое несет военное руководство страны, должно быть остановлено. Я прошу не оказывать сопротивления. Мы разберемся с теми, кто уничтожает русских солдат, и вернемся на фронт. Справедливость в войсках будет восстановлена, а после этого — справедливость для всей России.

23 июня. еще чуть позже

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Шойгу трусливо бежал из Ростова, как баба. Эта тварь будет остановлена.

23 июня. еще через несколько минут

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Нас 25 тысяч, и мы идем разбираться, почему в стране творится беспредел. Надо заканчивать с этим безобразием.

23 июня. прошло еще совсем немного времени

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Это не военный переворот. Это марш справедливости.

24 июня. 03:20

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Домыслы, которые говорят о том, что мы мешаем сейчас кому-то на фронте воевать, — это домыслы. Мы мешаем спасти свою задницу преступникам, которые уничтожили около сотни тысяч русских солдат. Герасимов и Шойгу.

24 июня. утро

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на встрече с заместителем министра обороны России Юнус-Беком Евкуровым и замглавы Генштаба Владимиром Алексеевым в Ростове-на-Дону

Кто вы такой, чтобы со мной на ты разговаривать? Просто престарелые клоуны. Мы блокируем город Ростов и идем в Москву.

Как проходила эта беседа

Пригожин объяснил высшим чинам российской армии, что с ним надо говорить на вы Презрительные переговоры основателя ЧВК с замминистра обороны Евкуровым и замначальника Генштаба Алексеевым. Расшифровка беседы

Как проходила эта беседа

Пригожин объяснил высшим чинам российской армии, что с ним надо говорить на вы Презрительные переговоры основателя ЧВК с замминистра обороны Евкуровым и замначальника Генштаба Алексеевым. Расшифровка беседы

24 июня. спустя несколько часов

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в ответ на обращение Владимира Путина к гражданам России, в котором президент обвинил Пригожина в «предательстве» и «измене» (правда, не назвав его имени)

Президент глубоко ошибся. Никто не собирается по требованию президента, ФСБ или еще кого-нибудь прийти с повинной.

24 июня. 20:25

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ЧВК Вагнер хотели расформировать. Мы вышли 23 июня на «марш справедливости». За сутки мы прошли, не доходя 200 километров, до Москвы. За это время мы не пролили ни одной капли крови наших бойцов. Сейчас наступил тот момент, когда кровь может пролиться. Поэтому, понимая всю ответственность за то, что будет пролита русская кровь с одной из сторон, мы разворачиваем свои колонны и уходим в обратном направлении в полевые лагеря согласно плану.

Бонус

23 июня ФСБ завела на Евгения Пригожина уголовное дело о призывах к вооруженному мятежу. Поздно вечером 24 июня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что дело будет прекращено, а Пригожин «уйдет в Белоруссию». Он не пояснил, что это значит. Пригожин объявил об остановке «марша» ЧВК Вагнера на Москву после того, как провел переговоры с Александром Лукашенко.