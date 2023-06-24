Собянин «в целях минимизации рисков» объявил 26 июня в Москве нерабочим днем

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что понедельник 26 июня будет в Москве нерабочим днем «в целях минимизации рисков» на фоне объявления режима контртеррористической операции.

Мера не коснется органов власти, городских служб, а также «предприятий непрерывного цикла, оборонно-промышленного комплекса».

В своем заявлении Собянин назвал существующую ситуацию «сложной» и допустил, что «в отдельных кварталах и на отдельных дорогах» города может быть перекрыто движение.

Режим КТО в Москве, Московской области и ряде других регионов был объявлен после того, как Евгений Пригожин и ЧВК Вагнера начали мятеж против российского военного руководства — и были объявлены предателями. Колонна наемников, судя по заявлениям Пригожина и открытым данным, движется в сторону Москвы.