Как Кремль использует телеграм-каналы, чтобы распространять военную пропаганду и фейки Рассказываем на примере издания Readovka (основатель которого заодно пытался поставлять пуховики для российской армии)

После 24 февраля российские власти активно используют телеграм для продвижения своих нарративов о войне и распространения фейков. Ярчайший пример — телеграм-каналы так называемых военкоров, на которые подписаны сотни тысяч и даже миллионы читателей. Как указывают источники «Медузы», эти каналы входят в «сетки», контролируемые несколькими крупными игроками, близкими к власти. Внутреннюю кухню этой пропагандистской работы можно изучить на примере «Ридовки» (она же Readovka) — издания из «сетки» прокремлевского . После начала полномасштабной войны это СМИ, которое когда-то позиционировало себя как либеральное, резко сменило тональность на «патриотическую» — и столь же резко набрало популярность. «Медуза» выяснила, какие «новости» «Ридовка» выпускала по заказу властей — и как основатель издания пытался стать поставщиком одежды для Минобороны РФ.

«Костылев всегда хотел быть в центре, а в центре чего — не важно»

«Ридовка» запустилась в Смоленской области в 2011 году как сообщество «ВКонтакте». Ее основатель — Алексей Костылев, уроженец Смоленской области, который, по собственным словам, одновременно вел паблик, работал в строительной сфере и писал стихи. Позднее он решил всерьез заняться медиа, и в 2014-м «Ридовка» стала полноценным смоленским интернет-изданием. А в 2020-м Костылев, перебравшийся в Москву, открыл там столичную редакцию «Ридовки».

До войны московская «Ридовка» не считалась провластной (при этом из-за публикаций о межэтнических конфликтах ее иногда называли «правым СМИ»). Однако после начала вторжения России в Украину она радикально сменила тональность на «ультрапатриотическую» — и резко набрала популярность. Если в январе 2022-го у телеграм-канала Readovka было немногим более 200 тысяч подписчиков, то к концу марта того же года их число увеличилось почти до миллиона и продолжило расти. Сейчас у «Ридовки» почти 1,7 миллиона подписчиков в телеграме.

«В марте [2022 года] наша редакция буквально превратилась в секту, — рассказал „Медузе“ бывший сотрудник сайта и телеграм-канала „Ридовка“. — Главред Алексей Костылев начал собирать сотрудников и читать лекции о том, что мир после начала войны уже не будет прежним, нужно принять новый ход событий, не задавать вопросов и доверять информации, которую он передает».

По словам бывшего сотрудника «Ридовки», «Костылев всегда хотел быть в центре, а в центре чего — не важно». Главред издания якобы посещал мероприятия, где заводил нужные связи. Так он познакомился с двумя «покровителями» — ведущим ВГТРК и бывшим депутатом Одесского горсовета . Незадолго до начала войны Димитриев представил Костылева руководящим сотрудникам пресс-службы Минобороны РФ, а Медведев свел его с Владимиром Табаком, главой АНО «Диалог», рассказал источник.

Автономную некоммерческую организацию «Диалог» создали власти Москвы в 2019 году, как заявлялось, с целью поддерживать связь с жителями города. Вскоре в Кремле решили вывести АНО «Диалог» на федеральный уровень, поручив ей развитие обратной связи с гражданами по всей стране, писал РБК со ссылкой на близкий к Кремлю источник. На деле АНО занималась пропагандой в интернете по заказу Кремля, например рекламировала поправки к Конституции и мобилизацию. Раньше организацией руководил Алексей Гореславский — бывший замглавы управления президента по общественным проектам и куратор интернета в Кремле. В 2021 году он возглавил кремлевский Институт развития интернета (ИРИ), а на его место пришел бывший замдиректора этой структуры , известный как продюсер календаря с откровенными фото студенток журфака МГУ для президента России Владимира Путина.

В результате знакомства с Табаком Костылев принялся освещать , поступающий от «Диалога». В распоряжении авторов расследования есть сообщения от сотрудницы «Диалога» Дарьи Богдан, в которых та передает «Ридовке» список тем к освещению, а также скриншоты рабочего чата редакции с ее сообщением (ник отправителя был виден и кликабелен при пересылке).

Темы были такими (оригинальная орфография сохранена):

«Овсянникова — подготовка западных сми для отвлечения внимания от взрыва в Донецке»;

«Ролик по созданию ядерного оружия в Украине»;

«Белый дом попросил популярных блогеров платформы TikTok винить президента России Владимира Путина в росте цен на топливо в США, сообщил телеканал Fox Business»;

«Отработка безработицы — коммент [главы Минэкономики Максима] Решетникова»;

«Устойчивость экономики — комментарии экспертов»;

«Трудовые гарантии работников замороженного бизнеса».

А вот как «Ридовка» отрабатывала эти темы:

«Овсянникова — подготовка западных сми для отвлечения внимания от взрыва в Донецке». 14 марта 2022 года в Донецке из-за удара ракеты погибли 20 человек. Минобороны РФ заявило, что ракета была украинской. Вечером того же дня в прямом эфире Первого канала появилась сотрудница редакции Марина Овсянникова с плакатом «No War. Остановите войну». Прокремлевские издания, в том числе «Ридовка», цитировали утверждения о том, что акция Овсянниковой «срежиссирована НАТО».

14 марта 2022 года в Донецке из-за удара ракеты погибли 20 человек. Минобороны РФ заявило, что ракета была украинской. Вечером того же дня в прямом эфире Первого канала появилась сотрудница редакции Марина Овсянникова с плакатом «No War. Остановите войну». Прокремлевские издания, в том числе «Ридовка», цитировали утверждения о том, что акция Овсянниковой «срежиссирована НАТО». «Ролик по созданию ядерного оружия в Украине». 6 марта российские провластные СМИ сообщили со ссылкой на «информированный источник», что в физико-технологическом институте в Харькове «тайно разрабатывалось ядерное оружие». Провоенные телеграм-каналы вроде «Ридовки» активно распространяли эту новость, а также заявления о том, что «в Украине разрабатывалось и биологическое оружие».

6 марта российские провластные СМИ сообщили со ссылкой на «информированный источник», что в физико-технологическом институте в Харькове «тайно разрабатывалось ядерное оружие». Провоенные телеграм-каналы вроде «Ридовки» активно распространяли эту новость, а также заявления о том, что «в Украине разрабатывалось и биологическое оружие». «Белый дом попросил популярных блогеров платформы TikTok винить президента России Владимира Путина в росте цен на топливо в США, сообщил телеканал Fox Business» . Эту фразу из материала Fox Business 15 марта цитировали российские медиа вроде ТАСС и РИА «Новости», а также подхватили провластные телеграм-каналы, в том числе «Ридовка». При этом «Ридовка» не уточняла, что призыв к блогерам обвинять Путина в росте цен .

. Эту фразу из материала Fox Business 15 марта цитировали российские медиа вроде ТАСС и РИА «Новости», а также подхватили провластные телеграм-каналы, в том числе «Ридовка». При этом «Ридовка» не уточняла, что призыв к блогерам обвинять Путина в росте цен . «Отработка безработицы — коммент Решетникова», «Устойчивость экономики — комментарии экспертов», «Трудовые гарантии работников замороженного бизнеса» . 16 марта министр экономического развития России Максим Решетников поучаствовал в совещании с Путиным о мерах поддержки регионов. После этого прокремлевские телеграм-каналы начали регулярно цитировать сообщения Решетникова о благополучии российской экономики. Например, «Ридовка» приводила его слова о возвращении иностранных инвесторов и об устойчивости России перед санкциями.

Бизнес по продаже пуховиков

На работе по «темнику» Алексей Костылев не остановился. Весной 2022 года на одном из совещаний в Министерстве обороны России, куда пригласили представителей лояльных ведомству СМИ, зашла речь о нехватке зимней формы для военнослужащих. Костылев, который присутствовал на совещании, вызвался взять на себя часть поставок теплой одежды. Ему якобы поставили «стартовую задачу» отправить тысячу зимних пуховиков в самопровозглашенные ЛНР и ДНР, утверждает собеседник, занятый в закупках китайских товаров и знакомый с планами «Ридовки» по поставкам.

Тогда же в «Ридовке» начал работать «военкор» Михаил Потепкин, двумя годами ранее попавший под санкции США как руководитель компании Meroe Gold, служащей «прикрытием для ЧВК Вагнера». Как утверждает бывший сотрудник «Ридовки», Потепкин продолжал сотрудничать со структурами создателя ЧВК Евгения Пригожина и якобы должен был проследить за тем, как идет поставка пуховиков от Костылева и его команды, поскольку форму от всех поставщиков, предположительно, собирала и передавала на фронт ЧВК Вагнера.

Организовать закупку формы в Китае и привезти ее в Россию Костылев поручил Илье Принцу — мужу шеф-редактора издания Елизаветы Принц, рассказывают два источника «Медузы» (один из них раньше работал в издании, а второй занимается закупками китайских товаров и знаком с Ильей Принцем). Они называют Елизавету Принц правой рукой Костылева: после 24 февраля она отвечала за «внедрение иностранного вещания» — англоязычный проект Readovka World (14 тысяч подписчиков в телеграме) и за открытие пункта собкоров в Донбассе.

Илья Принц до этого не работал в «Ридовке», но он зарегистрирован как индивидуальный предприниматель в Смоленской области и специализируется, в частности, на торговле. А в ноябре 2022 года уже сам Костылев зарегистрировал два ООО: «Принц корпорейшн» со специализацией на оптовой торговле одеждой и обувью и «Бархат тим» со специализацией на производстве «текстильных изделий, кроме одежды». Через эти компании планировалось завозить обычные пуховики из Китая и нашивать на них военные знаки различия, утверждают те же собеседники. По их словам, подряд выглядел перспективно: Минобороны РФ ранее, по данным госзакупок, покупало один комплект теплой одежды для военных по цене от 15 до 100–200 тысяч рублей в зависимости от ткани.

Сейчас данные о закупках Минобороны РФ не публикуются в открытом доступе, но схожие расценки на комплекты отражены в тендерах ведомства в 2015–2016 годах. Например, в конце 2015-го объявлялся конкурс на сумму 636 тысяч долларов по курсу 68 рублей за доллар (43 миллиона рублей), в рамках которого Минобороны РФ купило 95 полевых военных комплектов брюк и курток по 1430 долларов (97 тысяч рублей) за комплект. Повседневная зимняя военная куртка в закупке стоила около 20 тысяч рублей. По другому крупному подряду Минобороны РФ летом 2016-го форму закупали на 260 миллионов рублей.

Но к тому моменту, когда команда Костылева завершила переговоры с китайским поставщиком, договорилась об объеме закупки и была готова ее оплатить, Китай стал блокировать вывоз курток цвета хаки в Россию, чтобы не нарушать западные санкции, рассказал источник («Медузе» не удалось независимо подтвердить эту информацию). В результате проект провалился, заключил один из собеседников, работающий в логистическом бизнесе по поставкам товаров из Китая и знакомый с мужем Елизаветы Принц. Бывший сотрудник редакции подтвердил, что, по его данным, Костылев, Елизавета и Илья Принц так и не стали исполнителями этого подряда.

По словам двух бывших сотрудников «Ридовки», Костылев после этого «ходил с белым лицом», а Потепкин «был в бешенстве». «Военкор» уволился из издания и занялся выполнением подряда для Минобороны РФ с другими поставщиками. «Ридовка» же продолжила публиковать «новости» по заказу АНО «Диалог». С другим бизнесом это занятие оказалось несовместимым.

Костылев и глава АНО «Диалог» Владимир Табак на вопросы «Медузы» не ответили. Потепкин заявил, что работал «Ридовке» до середины декабря исключительно в качестве колумниста и «про поставки чего-либо не в курсе». В пресс-службе Евгения Пригожина на вопросы о сотрудничестве с «Ридовкой» и поставках формы заявили, что «это не является общественно значимой информацией, вы подпадаете под категорию провокационных и вражеских СМИ, поэтому отвечать на ваш запрос не считаем целесообразным».

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