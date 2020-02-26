«Проект»: Кремль создал «Центр управления рисками» для пропаганды голосования за поправки в Конституцию

Администрация президента РФ при участии Сбербанка и правительства Москвы запустила с ноября 2019 года новую структуру, ответственную за пропаганду в интернете. Об этом сообщает издание «Проект» со ссылкой на собственные источники.

В системе СПАРК она называется АНО «Диалог», в Кремле неформально ее называют Центром управления рисками, рассказали собеседники издания.

Главная задача структуры — повышать явку и продвигать тезисы власти во время голосования по поправкам в Конституцию и на выборах в Госдуму 2021 года. Центр будет предлагать адресную политическую рекламу на основе данных пользователей.

Новую структуру возглавил Алексей Гореславский, работавший в администрации президента. Ранее РБК сообщал, что АНО «Диалог» займется развитием онлайн-платформ обратной связи с гражданами.