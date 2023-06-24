«Президент глубоко ошибся. Никто не собирается по его требованию прийти с повинной». Пригожин ответил на выступление Путина

Евгений Пригожин прокомментировал обращение президента России Владимира Путина, который назвал предательством начатый им военный мятеж.

По поводу предательства родины президент глубоко ошибся. Мы патриоты своей родины, мы воевали и воюем, все бойцы ЧВК Вагнер. И никто не собирается по требованию президента, ФСБ или еще кого-нибудь прийти с повинной . Потому что мы не хотим, чтобы страна жила дальше в коррупции, обмане и бюрократии.