Патриарх Кирилл призвал бойцов ЧВК Вагнера «одуматься»

Патриарх Кирилл выступил с обращением, в котором поддержал президента Владимира Путина и призвал наемников ЧВК Вагнера сложить оружие.

«Когда враги направляют все усилия, чтобы уничтожить Россию, любая попытка посеять рознь внутри страны есть величайшее преступление, которое не имеет никаких оправданий. Как предстоятель Русской православной церкви я призываю одуматься тех, кто, взяв в руки оружие, готов направить его против своих собратьев. Я поддерживаю усилия главы государства, направленные на то, чтобы не допустить смуты в нашей стране», — цитирует слова Кирилла пресс-служба Московского патриархата.

В своем обращении патриарх отметил, что военное противостояние является испытанием. Он призвал россиян хранить народное единство, а также всеми силами поддерживать солдат и друг друга.

После начала российского вторжения в Украину патриарх Кирилл фактически поддержал войну. В своих проповедях он часто упоминает военные действия, а также обосновывает причины вторжения. Среди прочего он говорил, что войну спровоцировали внешние силы для ослабления России.

Основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин вечером 23 июня обвинил российских военных в нанесении удара по лагерю наемников и объявил, что фактически собирается осуществить военный переворот в России — назвав его «маршем справедливости».

К утру 24 июня ЧВК Вагнера захватила Ростов-на-Дону. Позднее появилась информация, что ЧВК заняла некоторые военные объекты в Воронеже. В свою очередь губернатор области Александр Гусев заявил, что российские военные проводят в области «оперативно-боевые мероприятия». Жители региона сообщают о звуках боя.

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