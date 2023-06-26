При обыске в офисе Пригожина в Петербурге нашли несколько паспортов на разные имена — и с его фотографиями Что известно о людях с этими именами
24 июня, когда колонна ЧВК Вагнера двигалась к Москве, «Фонтанка» сообщила об обыске в петербургском отеле «Трезини», который считается офисом Евгения Пригожина в Санкт-Петербурге. По данным издания, там были обнаружены пять килограммовых слитков золота, наличная валюта в долларах, шесть пистолетов, пять килограммовых брикетов белого порошка и несколько паспортов с фотографиями Пригожина, но с другими именами.
Вскоре после завершения мятежа «Фонтанка» без объяснения причин удалила новость, однако ее успели перепечатать многие издания. «Бумага» рассказала, что именно нашли при обыске.
- Внутренний российский паспорт на имя Владимира Боброва и загранпаспорт на то же имя. Как отмечает «Бумага», видимо, это действительно существующий человек. Житель города Осташков с такими паспортными данными несколько раз баллотировался на местных выборах от ЛДПР. Неясно, что его связывает с Пригожиным.
- Загранпаспорт на имя Дмитрия Гейлера. По данным «Радио Свобода», человек с таким именем был клиентом петербургской клиники «Согаз» для высокопоставленных пациентов. Напротив его имени в базе клиники стояла отметка «супер VIP». «Радио Свобода» предполагает, что клинику под этим псевдонимом в действительности посещал сам Пригожин. При этом, пишет издание, человек с таким же именем и датой рождения в 2017 году искал работу водителем и был готов на зарплату в 40 тысяч рублей.
- Корпоративное удостоверение на имя Сергея Иванова на французском языке. Как выяснила SOTA, это удостоверение «специалиста по сертификации в области безопасности», выданное компанией SEWA, которая находится в Центральноафриканской республике и служит «прикрытием» для операций ЧВК Вагнера в этой стране. SEWA находится под санкциями США.
- Внутренний российский паспорт на имя Олега Семенова. Информации о нем журналистам обнаружить не удалось.
Также были найдены три загранпаспорта на имя Пригожина, но с фотографиями другого человека, отдаленно похожего на него.
Днем 24 июня «Фонтанка» опубликовала другую новость о результатах обыска в отеле «Трезини». Журналисты рассказали, что в «Газели», припаркованной рядом с отелем, нашли десятки картонных коробок с деньгами — на общую сумму в четыре миллиарда рублей.
Пригожин вскоре опубликовал аудиозапись, в которой заявил, что это деньги для выплат бойцам ЧВК Вагнера и членам их семей: «У меня обнаружена не одна „Газель“. У меня обнаружена „Газель“ и два автобусика, в которых лежали деньги, положенные на выдачу заработной платы, так называемой компенсации „груз 200“ и другие вопросы».