24 июня, когда колонна ЧВК Вагнера двигалась к Москве, «Фонтанка» сообщила об обыске в петербургском отеле «Трезини», который считается офисом Евгения Пригожина в Санкт-Петербурге. По данным издания, там были обнаружены пять килограммовых слитков золота, наличная валюта в долларах, шесть пистолетов, пять килограммовых брикетов белого порошка и несколько паспортов с фотографиями Пригожина, но с другими именами.

Вскоре после завершения мятежа «Фонтанка» без объяснения причин удалила новость, однако ее успели перепечатать многие издания. «Бумага» рассказала, что именно нашли при обыске.

Внутренний российский паспорт на имя Владимира Боброва и загранпаспорт на то же имя . Как отмечает «Бумага», видимо, это действительно существующий человек. Житель города Осташков с такими паспортными данными несколько раз баллотировался на местных выборах от ЛДПР. Неясно, что его связывает с Пригожиным.

. Как отмечает «Бумага», видимо, это действительно существующий человек. Житель города Осташков с такими паспортными данными несколько раз баллотировался на местных выборах от ЛДПР. Неясно, что его связывает с Пригожиным. Загранпаспорт на имя Дмитрия Гейлера . По данным «Радио Свобода», человек с таким именем был клиентом петербургской клиники «Согаз» для высокопоставленных пациентов. Напротив его имени в базе клиники стояла отметка «супер VIP». «Радио Свобода» предполагает, что клинику под этим псевдонимом в действительности посещал сам Пригожин. При этом, пишет издание, человек с таким же именем и датой рождения в 2017 году искал работу водителем и был готов на зарплату в 40 тысяч рублей.

. По данным «Радио Свобода», человек с таким именем был клиентом петербургской клиники «Согаз» для высокопоставленных пациентов. Напротив его имени в базе клиники стояла отметка «супер VIP». «Радио Свобода» предполагает, что клинику под этим псевдонимом в действительности посещал сам Пригожин. При этом, пишет издание, человек с таким же именем и датой рождения в 2017 году искал работу водителем и был готов на зарплату в 40 тысяч рублей. Корпоративное удостоверение на имя Сергея Иванова на французском языке . Как выяснила SOTA, это удостоверение «специалиста по сертификации в области безопасности», выданное компанией SEWA, которая находится в Центральноафриканской республике и служит «прикрытием» для операций ЧВК Вагнера в этой стране. SEWA находится под санкциями США.

. Как выяснила SOTA, это удостоверение «специалиста по сертификации в области безопасности», выданное компанией SEWA, которая находится в Центральноафриканской республике и служит «прикрытием» для операций ЧВК Вагнера в этой стране. SEWA находится под санкциями США. Внутренний российский паспорт на имя Олега Семенова. Информации о нем журналистам обнаружить не удалось.

Также были найдены три загранпаспорта на имя Пригожина, но с фотографиями другого человека, отдаленно похожего на него.

Днем 24 июня «Фонтанка» опубликовала другую новость о результатах обыска в отеле «Трезини». Журналисты рассказали, что в «Газели», припаркованной рядом с отелем, нашли десятки картонных коробок с деньгами — на общую сумму в четыре миллиарда рублей.

Пригожин вскоре опубликовал аудиозапись, в которой заявил, что это деньги для выплат бойцам ЧВК Вагнера и членам их семей: «У меня обнаружена не одна „Газель“. У меня обнаружена „Газель“ и два автобусика, в которых лежали деньги, положенные на выдачу заработной платы, так называемой компенсации „груз 200“ и другие вопросы».