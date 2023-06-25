«Вести недели» с Дмитрием Киселевым. Несколько лет назад Путин говорил, что нельзя простить предательство — именно предательство случилось теперь. Во время войны это тяжкое преступление. У Пригожина снесло крышу. Поход на Москву не имел смысла, общество не поддержало мятеж. Важную инициативу проявил Лукашенко — по согласованию с Путиным вступил в переговоры. Сошлись на том, что Пригожин останавливает свою безумную затею, подразделения ЧВК Вагнера покидают Ростов-на-Дону, а их глава под честное слово Лукашенко находит убежище в Беларуси. Уголовное дело прекратят — речь идет о помиловании, право на которое имеет только президент. Важно, что люди с обеих сторон, готовые отдать жизнь за Россию, не стали убивать друг друга в бессмысленной бойне. Столь желавшие крови не дождались ее. Россия еще раз прошла тест на зрелость, и твердыня единства осталась непоколебимой.

«Итоги недели» с Ирадой Зейналовой. Пиарщики Пригожина создавали ему образ политика, который наведет порядок. Он манипулировал словами «справедливость» и «порядок» сутки — но в итоге отправился восвояси. Выводы сделала и власть, и мы: это наша страна, и мы не позволим никому играть ее судьбой. Произошедшее — реальный удар в спину нам всем, который еще надо осмыслить. Мятеж во время войны — всегда работавшая ставка зарубежных спецслужб. О том, что страну будут пытаться «раскачивать», Путин говорил все последние недели. О том, что от этого «раскачивания» у страны есть иммунитет — тоже. Это больше, чем мятеж частной военной компании, чем борьба за личные амбиции. Это — предательство. Те, кто пытаются раскачать Россию изнутри, по любым причинам создают в ней кризис, играют не за нас с вами. Поэтому для нас всех главное — спокойно и системно ответить. Так, чтобы было понятно — лучше не пытаться.

Как Кремль пытался договориться с Пригожиным — и при чем тут Лукашенко

«Путина не было нигде» «Медуза» выяснила, как Кремль пытался договориться с Пригожиным во время мятежа — и зачем для этого понадобился Лукашенко

Как Кремль пытался договориться с Пригожиным — и при чем тут Лукашенко

«Путина не было нигде» «Медуза» выяснила, как Кремль пытался договориться с Пригожиным во время мятежа — и зачем для этого понадобился Лукашенко

«Медуза»