Владимир Путин на заседании дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что в телах основателя Евгения Пригожина и других людей, погибших в авиакатастрофе в Тверской области, обнаружили фрагменты гранат. По его словам, внешнего воздействия на самолет не было.

«Наверняка висит в воздухе вопрос, а что случилось с руководством [частной военной] компании. Мне руководитель Следственного комитета докладывал на днях, что в телах погибших при авиакатастрофе обнаружены фрагменты ручных гранат. Внешнего воздействия на самолет не было. Это уже установленный факт — результаты экспертизы, проведенной Следственным комитетом РФ», — сказал Путин.

Президент отметил, что следствие по делу о крушении частного самолета Пригожина еще не завершено. По его словам, экспертиза на наличие алкоголя или наркотических веществ в крови погибших не проводилась, но, считает Путин, ее надо провести. «Мы знаем, что после известных событий в компании в Петербурге ФСБ обнаружила не только 10 миллиардов наличными, но и пять килограммов кокаина. На мой взгляд, надо было провести такую экспертизу, но она не была проведена», — добавил Путин.

Говоря о ЧВК Вагнера, президент РФ заявил, что в России не существует и не существовало частных военных компаний, потому что нет закона о ЧВК. «Это было журналистское наименование — частная военная компания», — сказал Путин.

Тот опыт, который был, он и был «таким корявым, потому что он не был основан на законе», считает он. По словам президента, у российских нет единого мнения, нужны или нет ЧВК. При этом он отметил, что несколько тысяч бойцов ЧВК Вагнера подписали контракты с Вооруженными силами РФ.

Самолет Евгения Пригожина потерпел крушение в Тверской области 23 августа, спустя два месяца после мятежа ЧВК Вагнера. Все находившиеся на борту 10 человек погибли. Росавиция сообщала, что на борту, в том числе, находились сам Пригожин и командир Дмитрий Уткин. В СК подтвердили, что они погибли.