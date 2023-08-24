В США допустили, что в бизнес-джет Пригожина заложили бомбу. Приказ уничтожить самолет, по мнению западных чиновников, отдал Путин

На месте крушения самолета Embraer Legacy, в списке пассажиров которого значился Евгений Пригожин, 24 августа 2023 года Дмитрий Лебедев / Коммерсант / SIPA USA / Scanpix / LETA

Самолет, на борту которого, предположительно, находился основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин, потерпел в результате покушения на жизнь Пригожина, сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на официальных лиц США. По предварительным оценкам властей США, на борту бизнес-джета с Пригожиным взорвалась бомба или же причиной крушения стала иная форма диверсии.

По мнению американских и западных официальных лиц, как пишет газета The New York Times, основной версией катастрофы стал взрыв. По их словам, причиной взрыва могла стать бомба или другое устройство, заложенное на борту, хотя рассматриваются и другие версии, например, фальсифицированное топливо. Разведывательное сообщество США находится на ранних стадиях оценки того, что могло стать причиной авиакатастрофы, указывает CNN.

Спутники разведки США не обнаружили запуски ракет вблизи от места падения самолета и нет никаких других доказательств, что бизнес-джет уничтожили ракетой класса «земля-воздух». Об этом пишут и NYT, и WSJ. При этом источники агентства Reuters заявили, что, по предварительной информации властей США, самолет сбили ракетой класса «земля-воздух». Об этом же писала The Financial Times со ссылкой на анонимного западного чиновника. Ранее о том, что самолет могла сбить ракета, сообщал телеграм-канал Grey Zone, связанный с ЧВК Вагнера. Попадание ракеты в качестве одной из версий также рассматривали военные эксперты.

Телеканал CNN опубликовал радиолокационный снимок места крушения бизнес-джета. На его основе журналисты пришли к выводу, что фюзеляж самолета был практически цел, когда самолет врезался в землю.

Разбор версий

Самолет Пригожина сбили ракетой? Или на борту была бомба? Максимально короткий разбор ключевых версий

Разбор версий

Самолет Пригожина сбили ракетой? Или на борту была бомба? Максимально короткий разбор ключевых версий

Американские и европейские официальные лица заявили The New York Times на условиях анонимности, что по их мнению, приказ уничтожить самолет с Пригожиным отдал Владимир Путин. Высокопоставленный представитель западной разведки заявил газете, что, судя по «множеству признаков», оцененных властями, Пригожин находился на борту разбившегося самолета. Американские источники заявили, что разведка США не подтвердила гибель Пригожина, хотя несколько официальных лиц сказали, что Пригожин, скорее всего, погиб в авиакатастрофе. О том, что Пригожин, вероятно, погиб, заявил пресс-секретарь министерства обороны США Патрик Райдер. ЧВК Вагнера официально не подтверждала гибель Пригожина.

В Следственном комитете РФ заявили, что для возбуждения дела о теракте пока нет оснований — расследование ведут по статье о нарушении правил безопасности полетов. По данным телеграм-канала Shot, связанного с Life, cледствие рассматривает версию о взрывном устройстве в отсеке шасси самолета. По информации Mash, в качестве неприоритетной версии крушения также рассматривается «неосторожное обращение с боеприпасами»: на месте падения самолета нашли стрелковое оружие, боеприпасы и гранаты. Газета «Московский комсомолец» при этом сообщила, что незадолго до вылета самолет на месяц отправили на ремонт из-за того, что в бизнес-джете сломался турбохолодильник — во время ремонта джет стоял в «Шереметьево» под открытым небом.

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