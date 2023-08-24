CNN показал радиолокационный снимок места крушения самолета Пригожина

Телеканал CNN опубликовал района катастрофы самолета Embraer Legacy 600, среди пассажиров которого значился основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин.

На основе снимка компании Umbra Lab телеканал сделал вывод, что фюзеляж самолета был практически цел, когда бизнес-джет врезался в землю 24 августа. Место крушения имеет форму вытянутого овала, в основном там находится фюзеляж. Это подтверждает видео падения самолета, указывает CNN.

Телеканал отметил, что большая часть обломков самолета находится на месте падения фюзеляжа на краю лесной поляны. Но более мелкие фрагменты упали в других местах. Так почти в двух километрах к юго-востоку от основного места падения обломков, согласно фото и видео, геолоцированных телеканалом, видно часть хвоста самолета рядом с жилыми домами.

«Русская служба Би-би-си» сообщает, что фюзеляж и двигатели упали примерно в двух с половиной километрах от хвостового оперения самолета. «Это может свидетельствовать о том, что разрушение лайнера началось еще в воздухе», — делает вывод издание.

Место падения самолета Пригожина также попало на спутниковый снимок Planet Labs от 24 августа.

По данным российских властей, при крушении самолета в Тверской области погибли десять человек, находившихся на борту бизнес-джета. В списках пассажиров, по данным Росавиации, находился основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин.

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