«Пригожин погиб из-за предателей России. Даже в аду он будет лучшим» Что пишут провоенные телеграм-каналы о крушении самолета основателя ЧВК Вагнера

Потеря огромная для всех нас. Обезглавлена структура, ставшая синонимом силы русского оружия, которую уважал и боялся весь мир. Сейчас одни будут идеализировать Евгения Пригожина, другие демонизировать, но главное другое. Он создал первую русскую, по-настоящему эффективную ЧВК. «Вагнер» — это всемирно узнаваемый бренд. От истории «Вагнера» мурашки по коже и хочется, чтобы все было по-другому. Но если бы было по-другому, то это была бы уже не Россия. Это самая красивая история войны, народной любви и предательства. Есть надежда, что это хитрый план и все живы — просто, ради блага Отечества необходимо поработать в тени. В игре престолов побеждают или погибают, третьего не дано. Убийство Пригожина будет иметь катастрофические последствия. Люди, которые отдали приказ, вообще не понимают настроения в армии и моральный дух. Их слова и обещания ничего не стоят, они предадут при первой возможности — как предали , , экипаж «Курска». Пригожин погиб в результате действий предателей России. Даже в аду он будет лучшим.

Этот текст — компиляция из не связанных между собой постов, появившихся после крушения самолета Евгения Пригожина в поддерживающих войну телеграм-каналах (Zergulio, Grey Zone, «Военный осведомитель», ДШРГ «Русич», Анастасия Кашеварова и др.).

Фото на обложке: Александр Земляниченко / AP / Scanpix / LETA