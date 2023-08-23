Пригожин после мятежа. Где он был и чем занимался? Достоверной информации очень мало. Мы собрали все, что известно

Евгений Пригожин. Кадр из опубликованного 17 июля видеообращения, записанного, как сообщалось, в лагере наемников в Беларуси AP / Scanpix / LETA

В Тверской области вечером 23 августа разбился бизнес-джет, принадлежащий Евгению Пригожину. Бизнесмен, по данным Росавиации, числился в списке пассажиров, но был ли он на борту, на момент публикации этого текста было неизвестно. Причины крушения самолета также пока не названы.

Самолет разбился ровно через два месяца после того, как Пригожин поднял мятеж. 24 июня он объявил, что подразделения созданной им ЧВК Вагнера идут «маршем справедливости» на Москву. Мятежники прошли несколько сотен километров, фактически не встретив сопротивления. Но потом Пригожин заявил, что «марш» закончен. Остановить подразделения ЧВК Вагнера, как сообщалось, было решено после переговоров Пригожина с Александром Лукашенко. Они якобы договорились о том, что наемники, решившие остаться в ЧВК Вагнера, отправятся в Беларусь, а остальные смогут или прекратить военную службу, или заключить контракт с Минобороны России.

Что это было?

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Что это было?

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После мятежа Пригожин на некоторое время исчез из публичного пространства. Появлялись сообщения, что его видели в Санкт-Петербурге (они не подтвердились). Данные сервисов слежения за полетами показывали, что связанные с Пригожиным самолеты летали в Беларусь, но находился ли на их борту сам основатель ЧВК Вагнера, было неизвестно.

В конце июня Пригожин приезжал в Кремль и встречался с президентом РФ Владимиром Путиным. Первой об этом написала французская газета Liberation со ссылкой на источники в западной разведке. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков подтвердил факт встречи. О чем говорили Путин и Пригожин, не уточнялось. По словам Пескова, «президент дал оценку действиям компании на фронте в ходе , а также дал свою оценку событиям 24 июня. Путин выслушал объяснения командиров и предложил им дальнейшие варианты трудоустройства и дальнейшего боевого применения».

Для наемников ЧВК Вагнера обустроили лагерь в городе Осиповичи (Могилевская область Беларуси). При этом Александр Лукашенко заявил, что вопрос передислокации ЧВК в страну еще не решен, наемники «находятся в своих лагерях», Пригожина на территории Беларуси нет — он в Санкт-Петербурге. Тогда же пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль не имеет «ни желания, ни возможности» следить за перемещениями основателя ЧВК Вагнера.

14 июля Минобороны Беларуси признало, что наемники ЧВК Вагнера прибыли в страну. Тогда же в телеграм-каналах появилось фото человека, похожего на Пригожина, который сидит в палатке на кровати в нижнем белье. Снимок, предположительно, был сделан в лагере в Осиповичах.

17 июля вышло видеообращение Пригожина — первое, записанное после мятежа. Видео, на котором, как утверждается, Евгений Пригожин выступает перед наемниками, приехавшими в Беларусь, распространили связанные с ЧВК Вагнера телеграм-каналы. На записи Пригожин, в частности, говорил, что наемники сделают белорусскую армию «второй армией мира, а если нужно, то вступимся за них, в случае если это потребуется». Он также призвал бойцов ЧВК Вагнера «готовиться», повышать «свой уровень» и «в новый путь, в Африку».

Первое обращение Пригожина после мятежа

«То, что происходит на фронте, это позор, в котором нам не нужно участвовать» В сети появилось обращение Пригожина к наемникам в Беларуси (первое после мятежа ЧВК Вагнера)

Первое обращение Пригожина после мятежа

«То, что происходит на фронте, это позор, в котором нам не нужно участвовать» В сети появилось обращение Пригожина к наемникам в Беларуси (первое после мятежа ЧВК Вагнера)

В конце июля появились фотографии Пригожина, якобы сделанные в первый день экономического форума «Россия — Африка» в Петербурге. На снимках бизнесмен позировал с иностранными гостями саммита. В Африке ЧВК Вагнера активно действовала последние несколько лет, в первую очередь, в Центральноафриканской республике (ЦАР) и Мали. Глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью RT спустя несколько дней после мятежа заявил, что российские военные инструкторы продолжат работу в регионе, не уточнив, идет ли речь о ЧВК Вагнера. С представителями ЦАР, по данным источников, Пригожин встречался на саммите в Петербурге.

21 августа появилось последнее на данный момент видеообращение Пригожина. Оно, как утверждается, было записано в одной из стран Африки. На записи Пригожин говорит, что сейчас ЧВК Вагнера «делает Россию еще более великой на всех континентах, а Африку еще более свободной», а также «кошмарит ИГИЛ, „Аль-Каеду“ и других бандосов». По данным «Важных историй» региональные центры ЧВК Вагнера после мятежа продолжали вербовать наемников.