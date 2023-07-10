Liberation рассказала о встрече Евгения Пригожина с Владимиром Путиным после мятежа ЧВК Вагнера. В Кремле это подтвердили

Основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин после устроенного им военного мятежа встречался с президентом РФ Владимиром Путиным, утверждает французская газета Liberation со ссылкой на источники в западной разведке.

По данным издания, Пригожина вызывали в Кремль 1 июля. Там он встретился не только с Путиным, но и с главой Росгвардии Виктором Золотовым и главой Службы внешней разведки Сергеем Нарышкиным. Газета пишет, что Пригожина на встречах сопровождали командиры ЧВК. Другие подробности этих встреч издание не приводит.

Обновлено. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил журналистам, что Владимир Путин провел в Кремле встречу с Евгением Пригожиным и командирами ЧВК Вагнера. По его словам, встреча состоялась 29 июня и длилась почти три часа, на ней присутствовали 35 человек. «Президент дал оценку действиям компании на фронте в ходе СВО, а также дал свою оценку событиям 24 июня. Путин выслушал объяснения командиров и предложил им дальнейшие варианты трудоустройства и дальнейшего боевого применения. Сами командиры изложили свою версию произошедшего, они акцентировали, что являются убежденными сторонниками и солдатами главы государства и верховного главнокомандующего, и также сказали, что готовы дальше продолжать сражаться за родину», — цитирует слова Пескова «Интерфакс».

23 июня глава ЧВК Вагнера Евгений Пригожин объявил военный мятеж, который продлился около суток. Мятеж завершился договоренностью Пригожина с российскими властями о том, что он «уйдет» в Беларусь.

6 июля Александр Лукашенко заявил, что Пригожин находится в Санкт-Петербурге. Тогда же пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль не имеет «ни желания, ни возможности» следить за перемещениями основателя ЧВК Вагнера.

Непосредственно в день встречи Путина с Пригожиным — 29 июня — Песков говорил журналистам, что ему неизвестно, где находится основатель ЧВК. Как отмечает проект Faridaily, 29 июня Путин опоздал на публичное мероприятие под названием «Сильные идеи для нового времени» (именно там он нарисовал красного человечка).

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