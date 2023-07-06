«Не имеем ни возможности, ни желания». Песков заявил, что Кремль не следит за перемещениями Пригожина

Кремль не следит за перемещениями основателя ЧВК Вагнера Евгения Пригожина, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Нет, мы не следим за его перемещениями, не имеем ни возможности, ни желания этого делать», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос и просьбу журналистов прокомментировать слова Александра Лукашенко. Тот ранее заявил, что Пригожина нет в Беларуси.

Отвечая на вопрос, был ли отъезд Пригожина в Беларусь одним из условий прекращения вооруженного мятежа 23-24 июня, пресс-секретарь президента РФ сказал: «Об этом шла речь, вы знаете, что об этом и мы говорили, об этом говорил и Александр Григорьевич [Лукашенко] тоже».

На другой вопрос, принято ли решение о местонахождении Пригожина, Песков заявил: «Я оставлю это без комментариев. Верну вас в 24 июня. Вы помните достаточно обстоятельный рассказ Александра Григорьевича. Мы тоже делали заявление. Вот это все сохраняет, собственно, свою актуальность. Чего-то нового мне нечего добавить по этой теме».

После военного мятежа 23-24 июня основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин, как сообщали в Кремле, «уйдет в Беларусь». Об этом он договорился с Александром Лукашенко по итогам переговоров, которые, как считается, привели к завершению восстания. Часть подразделений ЧВК смогут переместиться в Беларусь вслед за Пригожиным, говорил президент РФ Владимир Путин.

Независимые российские и белорусские журналисты сообщали, что после мятежа Пригожина в Могилевской области Беларуси недалеко от города Осиповичи начались масштабные строительные работы. Предполагается, что там оборудуют лагерь для ЧВК Вагнера.

Александр Лукашенко утверждает, что лагерь для наемников в стране не возводят. По его словам, им предложили несколько бывших военных городков, в том числе под Осиповичами. «Но у ЧВК Вагнер» другое видение по их размещению», — добавил он, отказавшись уточнять, что это значит.

Что Лукашенко рассказал о переговорах с Пригожиным в день мятежа

«Мы пойдем на Москву!» — «На полпути тебя как клопа раздавят» Как Лукашенко вел переговоры с Пригожиным и остановил мятеж. Версия самого Лукашенко (он утверждает, что уговорил Путина никого не «мочить»)

Что Лукашенко рассказал о переговорах с Пригожиным в день мятежа

«Мы пойдем на Москву!» — «На полпути тебя как клопа раздавят» Как Лукашенко вел переговоры с Пригожиным и остановил мятеж. Версия самого Лукашенко (он утверждает, что уговорил Путина никого не «мочить»)