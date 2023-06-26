Путин призвал бойцов ЧВК Вагнера заключить контракт с Минобороны, вернуться домой или уйти в Беларусь

Президент РФ Владимир Путин вечером 26 июня выступил с обращением к нации, в ходе которого прокомментировал вооруженный мятеж, который организовал основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин.

В ходе обращения Путин заявил, что наемников ЧВК попытались использовать втемную. Президент РФ предложил бойцам «группы Вагнера» подписать контракт с Минобороны РФ или другими силовыми органами, вернуться к родным или уйти в Беларусь.

«Кто хочет — сможет уйти и в Белоруссию. Данное мною обещание будет исполнено. Повторю, выбор за каждым из вас, но уверен, это будет выбор воинов России, которые осознали свою трагическую ошибку», — сказал Путин.

Во время обращения президент РФ заявил, не называя имен, что организаторы мятежа предали свою страну, народ и «тех, кого втянули в преступление». «Вооруженный мятеж в любом случае был бы подавлен. Организаторы мятежа, несмотря на утерю адекватности, не могли этого не понимать», — сказал Путин.

В ходе выступления президент поблагодарил российских военных, сотрудников правоохранительных органов и спецслужб. В обращении Путин отдельно упомянул летчиков Минобороны, погибших во время мятежа. «Мужество, самопожертвование павших героев-летчиков уберегли Россию от трагических разрушительных последствий», — сказал Путин.

Обращение президента РФ длилось чуть больше пяти минут.

Перед обращением ряд телеграм-каналов российских медиа сообщили со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ, что заявления Путина «без преувеличения, определят судьбу России». Песков в комментарии The Bell сказал, что он этого не говорил, а приписываемая ему цитата — «конечно, фейк».

Основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин 23 июня объявил о «марше справедливости» на Москву с участием наемников его военнизированной группировки. Пригожин заявил, что цель марша — не допустить уничтожения ЧВК Вагнера, которой, как и другим добровольческим формированиям, предложили заключить контракт с Минобороны РФ.

В ночь на 24 июня наемники ЧВК Вагнера заняли Ростов-на-Дону, а часть бойцов отправилась на Москву. Вечером 24 июня Пригожин после переговоров с Александром Лукашенко заявил, что наемники «уходят в обратном направлении в полевые лагеря согласно плану». ФСБ возбудила в отношении Пригожина дело о вооруженном мятеже, статья предусматривает до 20 лет лишения свободы.

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